به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد زارع عصر یکشنبه در رزمایش جانفدایان رسانه‌ای هرمزگان اشاره به ضرورت توجه فعالان رسانه‌ای به مبانی فکری و اعتقادی فعالیت‌های خود، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های فعالیت رسانه‌ای این است که گاهی نیروهای انقلابی، بدون توجه به مبانی فکری و جهان‌بینی اسلامی، صرفاً از تکنیک‌ها و الگوهای رایج رسانه‌ای غرب استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که فضای اسلامی و قرآنی نیز از یک نظام فکری و الگوی مشخص برای ارتباط‌گیری و اثرگذاری برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌های رسانه‌ای باید متناسب با مبانی اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی انتخاب شوند، افزود: فعالان رسانه‌ای باید پیش از انتخاب ابزار و تکنیک، به نرم‌افزار فکری حاکم بر فعالیت خود توجه کنند و بدانند که روش‌های ارتباطی و تبلیغی نیز باید در چارچوب جهان‌بینی توحیدی و آموزه‌های اسلامی تعریف شوند.

مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی شهدای گمنام بندرعباس با اشاره به اهمیت ارتباطات انسانی در جهاد تبیین، تصریح کرد: برای اثرگذاری در عرصه تبلیغ و تبیین، لزوماً به داشتن صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی نیاز نیست؛ هر فرد می‌تواند در محیط زندگی خود، از خانواده و اقوام گرفته تا دوستان، همکلاسی‌ها و همکاران، نقش یک فانوس را ایفا کند و با روشن کردن فضای پیرامون خود، زمینه آگاهی‌بخشی و روشنگری را فراهم سازد.

زارع با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر آغاز فعالیت تبلیغی از نزدیکان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی بر دعوت نزدیکان تأکید شده است، فعالیت تبیینی نیز باید از حلقه‌های نزدیک و ارتباطات روزمره آغاز شود. حضور مؤثر در جمع‌های خانوادگی، محافل دوستانه، محیط‌های آموزشی و محل کار، ظرفیت بزرگی برای انتقال مفاهیم و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: نمی‌توان ادعای فعالیت گسترده در عرصه رسانه و جهاد تبیین داشت، اما در ارتباط با نزدیک‌ترین افراد زندگی خود ناتوان بود. اثرگذاری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که فرد بتواند در محیط پیرامونی خود اعتماد ایجاد کند و با رفتار و گفتار مناسب، زمینه پذیرش پیام را فراهم آورد.

این فعال فرهنگی با اشاره به مبانی فکری مطرح‌شده در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»، بر اهمیت پیوندهای ایمانی و ولایت اجتماعی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، توجه به روابط متقابل مؤمنان و مسئولیت آنان در قبال یکدیگر است؛ پیوندهایی که می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم و توانمند باشند.

وی با تشبیه جامعه ایمانی به انگشتری دارای رکاب و نگین، توضیح داد: همان‌گونه که نگین برای استقرار بر انگشتر به رکابی مستحکم نیاز دارد، تحقق مؤثر ولایت نیز به جامعه‌ای منسجم، متحد و برخوردار از روابط مستحکم ایمانی نیازمند است. هرچه پیوند میان مؤمنان قوی‌تر و هماهنگی آنان بیشتر باشد، ظرفیت اجتماعی برای پیشبرد اهداف و تحقق آرمان‌های دینی افزایش می‌یابد.

زارع افزود: اگر افراد بتوانند در خانواده، محله، جمع دوستان و محیط‌های اجتماعی خود زمینه همدلی و همراهی ایجاد کنند، این پیوندها به تقویت ظرفیت اجتماعی جبهه انقلاب کمک خواهد کرد. در مقابل، ضعف ارتباطات درون‌اجتماعی و فاصله گرفتن افراد از یکدیگر، توان جمعی جامعه را کاهش می‌دهد.

مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی شهدای گمنام بندرعباس با انتقاد از تبدیل اختلاف‌نظرهای سلیقه‌ای به مرزبندی‌های عمیق اجتماعی، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی، آن است که گاهی اختلافات جزئی و موضوعات قابل گفت‌وگو به معیاری برای فاصله گرفتن نیروهایی تبدیل می‌شود که در اصول و مبانی مشترک هستند.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود، افزود: گاهی به‌جای تلاش برای نزدیک کردن افراد و افزودن نیروهای جدید به جبهه انقلاب، اختلافات برجسته می‌شود و افراد با استناد گزینشی به سخنان و پیام‌ها، درصدد تخطئه یکدیگر برمی‌آیند؛ درحالی‌که نتیجه این رفتارها، نه تقویت گفتمان انقلاب، بلکه افزایش شکاف‌ها و کم‌رنگ شدن پیام اصلی است.

زارع تأکید کرد: باید به‌جای تمرکز بر نقاط اختلاف، بر مشترکات تأکید کنیم و ظرفیت گفت‌وگو و هم‌افزایی را افزایش دهیم. هدف اصلی، رساندن پیام و تقویت انسجام است؛ نه اینکه هر فرد بخشی از یک پیام را به نفع خود تفسیر کند و از آن برای مقابله با دیگران بهره ببرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت یادگیری مهارت‌های ارتباطی در فعالیت‌های تبلیغی، گفت: تبلیغ در جمع‌های خانوادگی و دوستانه با سخنرانی رسمی و خطابه متفاوت است. در این فضاها، نمی‌توان با تندی، هیجان‌زدگی یا برخورد آمرانه انتظار اثرگذاری داشت؛ بلکه باید متناسب با شرایط، روحیات و نوع ارتباط با مخاطب سخن گفت.

این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که با ما اختلاف‌نظر دارند، در اصول اعتقادی و باورهای دینی با ما اشتراکاتی دارند و ممکن است اختلاف آنان بیشتر به سلیقه‌ها، برداشت‌ها یا تحلیل‌های متفاوت بازگردد. بنابراین، نباید هر اختلاف دیدگاهی را به تقابل عمیق تبدیل کرد یا با برخوردهای نامناسب، زمینه گفت‌وگو و پذیرش را از بین برد.

زارع با تأکید بر نقش رفتار فردی در موفقیت فعالیت‌های تبیینی افزود: گاهی یک رفتار نامناسب یا بی‌توجهی در یک دیدار خانوادگی می‌تواند اعتماد مخاطب را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که حتی سخنان درست و منطقی نیز از سوی او پذیرفته نشود. ازاین‌رو، تبلیغ مؤثر پیش از بیان استدلال‌ها، به ایجاد رابطه مناسب، رعایت احترام و جلب اعتماد نیاز دارد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت تبلیغ در محیط‌های آموزشی تأکید کرد: فعالیت تبیینی دانش‌آموزی از زمان ورود فرد به مدرسه آغاز می‌شود، نه صرفاً از لحظه‌ای که در کلاس سخن می‌گوید. رفتار، منش، نحوه تعامل با دیگران و کیفیت ارتباطات روزمره، همگی بخشی از فرایند اثرگذاری فرهنگی و تبلیغی هستند.