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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

زارع: جهاد تبیین را از خانواده و حلقه‌های دوستانه آغاز کنیم

زارع: جهاد تبیین را از خانواده و حلقه‌های دوستانه آغاز کنیم

بندرعباس - مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی شهدای گمنام بندرعباس گفت: هر فرد می‌تواند با اثرگذاری بر خانواده، دوستان و اطرافیان خود، به یک کانون مؤثر برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد زارع عصر یکشنبه در رزمایش جانفدایان رسانه‌ای هرمزگان اشاره به ضرورت توجه فعالان رسانه‌ای به مبانی فکری و اعتقادی فعالیت‌های خود، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های فعالیت رسانه‌ای این است که گاهی نیروهای انقلابی، بدون توجه به مبانی فکری و جهان‌بینی اسلامی، صرفاً از تکنیک‌ها و الگوهای رایج رسانه‌ای غرب استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که فضای اسلامی و قرآنی نیز از یک نظام فکری و الگوی مشخص برای ارتباط‌گیری و اثرگذاری برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌های رسانه‌ای باید متناسب با مبانی اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی انتخاب شوند، افزود: فعالان رسانه‌ای باید پیش از انتخاب ابزار و تکنیک، به نرم‌افزار فکری حاکم بر فعالیت خود توجه کنند و بدانند که روش‌های ارتباطی و تبلیغی نیز باید در چارچوب جهان‌بینی توحیدی و آموزه‌های اسلامی تعریف شوند.

مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی شهدای گمنام بندرعباس با اشاره به اهمیت ارتباطات انسانی در جهاد تبیین، تصریح کرد: برای اثرگذاری در عرصه تبلیغ و تبیین، لزوماً به داشتن صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی نیاز نیست؛ هر فرد می‌تواند در محیط زندگی خود، از خانواده و اقوام گرفته تا دوستان، همکلاسی‌ها و همکاران، نقش یک فانوس را ایفا کند و با روشن کردن فضای پیرامون خود، زمینه آگاهی‌بخشی و روشنگری را فراهم سازد.

زارع با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر آغاز فعالیت تبلیغی از نزدیکان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی بر دعوت نزدیکان تأکید شده است، فعالیت تبیینی نیز باید از حلقه‌های نزدیک و ارتباطات روزمره آغاز شود. حضور مؤثر در جمع‌های خانوادگی، محافل دوستانه، محیط‌های آموزشی و محل کار، ظرفیت بزرگی برای انتقال مفاهیم و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: نمی‌توان ادعای فعالیت گسترده در عرصه رسانه و جهاد تبیین داشت، اما در ارتباط با نزدیک‌ترین افراد زندگی خود ناتوان بود. اثرگذاری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که فرد بتواند در محیط پیرامونی خود اعتماد ایجاد کند و با رفتار و گفتار مناسب، زمینه پذیرش پیام را فراهم آورد.

این فعال فرهنگی با اشاره به مبانی فکری مطرح‌شده در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»، بر اهمیت پیوندهای ایمانی و ولایت اجتماعی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، توجه به روابط متقابل مؤمنان و مسئولیت آنان در قبال یکدیگر است؛ پیوندهایی که می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم و توانمند باشند.

وی با تشبیه جامعه ایمانی به انگشتری دارای رکاب و نگین، توضیح داد: همان‌گونه که نگین برای استقرار بر انگشتر به رکابی مستحکم نیاز دارد، تحقق مؤثر ولایت نیز به جامعه‌ای منسجم، متحد و برخوردار از روابط مستحکم ایمانی نیازمند است. هرچه پیوند میان مؤمنان قوی‌تر و هماهنگی آنان بیشتر باشد، ظرفیت اجتماعی برای پیشبرد اهداف و تحقق آرمان‌های دینی افزایش می‌یابد.

زارع افزود: اگر افراد بتوانند در خانواده، محله، جمع دوستان و محیط‌های اجتماعی خود زمینه همدلی و همراهی ایجاد کنند، این پیوندها به تقویت ظرفیت اجتماعی جبهه انقلاب کمک خواهد کرد. در مقابل، ضعف ارتباطات درون‌اجتماعی و فاصله گرفتن افراد از یکدیگر، توان جمعی جامعه را کاهش می‌دهد.

مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی شهدای گمنام بندرعباس با انتقاد از تبدیل اختلاف‌نظرهای سلیقه‌ای به مرزبندی‌های عمیق اجتماعی، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی، آن است که گاهی اختلافات جزئی و موضوعات قابل گفت‌وگو به معیاری برای فاصله گرفتن نیروهایی تبدیل می‌شود که در اصول و مبانی مشترک هستند.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود، افزود: گاهی به‌جای تلاش برای نزدیک کردن افراد و افزودن نیروهای جدید به جبهه انقلاب، اختلافات برجسته می‌شود و افراد با استناد گزینشی به سخنان و پیام‌ها، درصدد تخطئه یکدیگر برمی‌آیند؛ درحالی‌که نتیجه این رفتارها، نه تقویت گفتمان انقلاب، بلکه افزایش شکاف‌ها و کم‌رنگ شدن پیام اصلی است.

زارع تأکید کرد: باید به‌جای تمرکز بر نقاط اختلاف، بر مشترکات تأکید کنیم و ظرفیت گفت‌وگو و هم‌افزایی را افزایش دهیم. هدف اصلی، رساندن پیام و تقویت انسجام است؛ نه اینکه هر فرد بخشی از یک پیام را به نفع خود تفسیر کند و از آن برای مقابله با دیگران بهره ببرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت یادگیری مهارت‌های ارتباطی در فعالیت‌های تبلیغی، گفت: تبلیغ در جمع‌های خانوادگی و دوستانه با سخنرانی رسمی و خطابه متفاوت است. در این فضاها، نمی‌توان با تندی، هیجان‌زدگی یا برخورد آمرانه انتظار اثرگذاری داشت؛ بلکه باید متناسب با شرایط، روحیات و نوع ارتباط با مخاطب سخن گفت.

این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که با ما اختلاف‌نظر دارند، در اصول اعتقادی و باورهای دینی با ما اشتراکاتی دارند و ممکن است اختلاف آنان بیشتر به سلیقه‌ها، برداشت‌ها یا تحلیل‌های متفاوت بازگردد. بنابراین، نباید هر اختلاف دیدگاهی را به تقابل عمیق تبدیل کرد یا با برخوردهای نامناسب، زمینه گفت‌وگو و پذیرش را از بین برد.

زارع با تأکید بر نقش رفتار فردی در موفقیت فعالیت‌های تبیینی افزود: گاهی یک رفتار نامناسب یا بی‌توجهی در یک دیدار خانوادگی می‌تواند اعتماد مخاطب را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که حتی سخنان درست و منطقی نیز از سوی او پذیرفته نشود. ازاین‌رو، تبلیغ مؤثر پیش از بیان استدلال‌ها، به ایجاد رابطه مناسب، رعایت احترام و جلب اعتماد نیاز دارد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت تبلیغ در محیط‌های آموزشی تأکید کرد: فعالیت تبیینی دانش‌آموزی از زمان ورود فرد به مدرسه آغاز می‌شود، نه صرفاً از لحظه‌ای که در کلاس سخن می‌گوید. رفتار، منش، نحوه تعامل با دیگران و کیفیت ارتباطات روزمره، همگی بخشی از فرایند اثرگذاری فرهنگی و تبلیغی هستند.

کد مطلب 6996593

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