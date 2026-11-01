به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه عناب در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: این محصول در سطح ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان‌جنوبی کشت می‌شود و علاوه بر اهمیت اقتصادی، از هویت تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای در منطقه برخوردار است.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده برای حمایت از این محصول را ثبت نشان جغرافیایی عناب خراسان‌جنوبی عنوان کرد و افزود: گواهی‌نامه این نشان در سال ۱۳۹۵ با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان به ثبت رسیده است.

اسفندیاری با اشاره به محدوده بهره‌مندی از برند عناب بیرجند گفت: این برند شهرستان‌های خوسف و سربیشه را نیز دربرمی‌گیرد و بهره‌برداران شهرستان بیرجند سابق می‌توانند از ظرفیت‌های آن برای معرفی و عرضه محصول و بهره‌مندی از منافع این برند استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی در ادامه به جایگاه عناب در میراث فرهنگی منطقه اشاره کرد و گفت: سه اثر و رویداد مرتبط با این محصول در شهرستان خوسف مورد توجه قرار گرفته است که شامل ثبت ملی آیین سنتی «عناب‌ته‌کنی»، ثبت درخت کهنسال عناب محسنی در روستای خونیک پایین و ثبت مراسم عناب‌ته‌کنی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه خوسف از مناطق مهم تولید عناب کشور به شمار می‌رود، افزود: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت عناب اختصاص دارد که ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید، توسعه گردشگری کشاورزی و رونق اقتصاد محلی فراهم کرده است.

اسفندیاری درباره امکان ثبت آیین‌های مرتبط با عناب در دیگر مناطق کشور نیز اظهار کرد: استان‌ها می‌توانند سنت‌ها و آیین‌های بومی مرتبط با محصولات خود را در فهرست میراث ناملموس ثبت کنند، اما برای ثبت یک آیین جدید باید ویژگی‌ها و تمایزهای فرهنگی و سنتی آن با نمونه‌های پیشین مشخص باشد.

وی همچنین از پیگیری برای اختصاص روزی به نام عناب در تقویم سالانه کشور خبر داد و گفت: این موضوع از ابتدای امسال دنبال شده و معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز مکاتبات لازم را از طریق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور برای تحقق آن انجام داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی تأکید کرد: توسعه برند عناب، شناساندن میراث فرهنگی مرتبط با این محصول و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی، گسترش بازارهای فروش و ارتقای جایگاه عناب استان در عرصه ملی و بین‌المللی کمک کند.