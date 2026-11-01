به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، دومین نشست هم‌اندیشی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با بخشداران تابعه استان، روز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار شد و طی آن مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های مدیریت روستایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، توجه ویژه به ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مهم تقویت مدیریت روستایی مطرح شد. همچنین مقرر شد شاخص‌های عملکردی بخشداران در حوزه امور روستایی احصا و در آینده ابلاغ شود تا ارزیابی عملکرد بخشداران بر اساس معیارهای مشخص و قابل سنجش دنبال شود.

ضرورت انعکاس عملکرد دهیاران و بخشداران به مردم، افزایش شفافیت در فعالیت‌های مدیریت روستایی و آگاهی‌بخشی درباره اقدامات انجام‌شده از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود. همچنین بر لزوم نظارت مستمر بخشداران بر عملکرد دهیاران و رعایت دقیق قوانین و مقررات در فعالیت‌های دهیاری‌ها تأکید شد.

در ادامه، موضوع خرید متمرکز استانی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات در اختیار دهیاری‌ها مورد بحث قرار گرفت. این موضوع با هدف ارتقای توان عملیاتی دهیاری‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در روستاها در دستور کار نشست قرار داشت.

رعایت سلسله‌مراتب اداری از سوی دهیاران و بخشداران، پاسخگویی صحیح و به‌موقع به مکاتبات ابلاغی دفتر امور روستایی و شوراها و همچنین نظارت و بررسی مانده حساب دهیاری‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین با توجه به فرارسیدن ۱۳ آبان‌ماه، بر اهتمام بخشداران و مجموعه مدیریت روستایی استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم این مناسبت تأکید شد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در روستاها و پیشگیری از فساد اداری

در بخش دیگری از این نشست، رئیس گروه انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توانیر و معاون اداره‌کل بازرسی استان البرز نیز حضور یافتند و به تشریح موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند.

رئیس گروه انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توانیر، درباره ظرفیت‌ها و الزامات ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در روستاها مطالبی بیان کرد. توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد فرصت‌های جدید در مناطق روستایی را فراهم کند.

همچنین معاون اداره‌کل بازرسی استان البرز با حضور در این نشست، به تبیین مهم‌ترین مواد قانونی و مقررات مرتبط با پیشگیری و مبارزه با فساد پرداخت و بر ضرورت آشنایی مسئولان محلی با الزامات قانونی و مقرراتی در انجام وظایف اداری تأکید کرد.

این نشست در راستای هم‌افزایی میان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز و بخشداران تابعه و با هدف ارتقای کارآمدی مدیریت روستایی، تقویت نظارت، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم برگزار شد.