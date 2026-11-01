به گزارش خبرنگار مهر، سید مؤوید محسن‌نژاد، ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری در رونق‌بخشی به صنعت گردشگری گفت: جشنواره‌ها و رویدادها زمانی می‌توانند بیشترین اثرگذاری را در توسعه گردشگری داشته باشند که زمینه بهره‌مندی فعالان و ذی‌نفعان این حوزه از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت هدفمند فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این زمینه افزود: لازم است دفاتر خدمات گردشگری با طراحی و ارائه بسته‌های متنوع سفر در ایام برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌مندی اقتصادی فعالان این بخش را فراهم کنند.

وی تدوین و اعلام تقویم اجرایی جشنواره از سوی کمیته گردشگری دبیرخانه را یکی از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی منسجم دانست و گفت: با اعلام به‌موقع برنامه‌ها به فعالان گردشگری، امکان طراحی بسته‌های سفر متناسب با زمان و محل اجرای برنامه‌ها فراهم می‌شود، به‌ویژه اینکه با توجه به حضور گروه‌های شرکت‌کننده در شهرستان‌ها و اجرای آنها در اماکن تاریخی و گردشگری استان، می‌توان از این ظرفیت برای معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های کرمان استفاده کرد.

محسن‌نژاد، همچنین بر ضرورت هم‌افزایی انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای گردشگری استان کرمان تاکید و تصریح کرد: بهره‌برداری حداکثری از فرصت برگزاری رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه جشنواره موسیقی نواحی ایران، نیازمند همکاری و مشارکت منسجم مجموعه فعالان این حوزه است تا زمینه توسعه گردشگری استان و ایجاد منافع اقتصادی پایدار فراهم شود.

لازم به ذکر است هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی و هنری با حضور گروه‌های موسیقی نواحی مختلف کشور، فرصت ارزشمندی برای معرفی تنوع فرهنگی و میراث موسیقایی ایران و همچنین ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان فراهم می‌کند.