به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور خبر داد و اعلام کرد: امروز (یکشنبه، ۱۰ آبان) استان‌های لرستان، ایلام، غرب چهارمحال‌وبختیاری و شمال خوزستان و فردا (دوشنبه، ۱۱ آبان) استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان، ارتفاعات قزوین، زنجان، تهران، البرز، غرب مازندران و ارتفاعات گیلان شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهند بود.

بر اساس این هشدار، در برخی مناطق احتمال وقوع گردوخاک و در نقاط مستعد نیز بارش تگرگ پیش‌بینی شده است.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات این سامانه بارشی خواهد بود.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر بپرهیزند.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آب‌برها مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس توصیه‌های این سازمان، باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید اتخاذ شود و شهروندان در عبور و مرور احتیاط کرده و از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند.

همچنین تسریع در برداشت محصولات کشاورزی برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی ضروری است.