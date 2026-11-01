برگزاری مانور سراسری قطع برق در صداوسیمای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسری قطع برق روز یکشنبه، دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در صداوسیمای مرکز لرستان و در راستای اجرای دستورالعمل‌های ستاد بحران و پدافند غیرعامل سازمان برگزار شد.

این رزمایش هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل و با هدف ارزیابی سطح آمادگی مرکز در مواجهه با شرایط اضطراری، سنجش توان عملیاتی حوزه فنی و بررسی میزان پایداری زیرساخت‌های تأمین انرژی به اجرا درآمد.

ارزیابی عملکرد ژنراتورها و سامانه‌های برق اضطراری

مانور قطع برق به همت ستاد بحران صداوسیمای لرستان و با هماهنگی ستاد بحران و پدافند غیرعامل سازمان، با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان و اداره‌کل پدافند غیرعامل لرستان برگزار شد.

محور اصلی این رزمایش، بررسی عملکرد تجهیزات تأمین برق اضطراری، سامانه‌های پشتیبان و نحوه تأمین برق مورد نیاز مرکز از طریق ژنراتورها و سیستم‌های برق بدون وقفه (UPS) بود.

در جریان اجرای مانور، عملکرد تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با برق اضطراری مورد بررسی قرار گرفت و میزان آمادگی نیروهای فنی و تأسیساتی برای مدیریت شرایط ناشی از قطع برق ارزیابی شد.

همچنین نحوه ورود سامانه‌های پشتیبان به مدار، پایداری عملکرد ژنراتورها و توان عملیاتی نیروهای مسئول در مدیریت وضعیت اضطراری از محورهای مورد توجه در این رزمایش بود تا آمادگی بخش‌های مختلف مرکز برای مواجهه با قطعی احتمالی برق سنجیده شود.

تضمین تداوم پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های فنی، کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات و افزایش آمادگی مجموعه در برابر حوادث و اختلالات احتمالی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مانور عنوان شده است.

تضمین تداوم فعالیت فرستنده‌ها و تجهیزات فنی و جلوگیری از وقفه در پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در شرایط اضطراری و هنگام قطع احتمالی برق نیز از اولویت‌های اجرای این رزمایش به شمار می‌رفت.

برگزاری چنین مانورهایی امکان ارزیابی عملی تجهیزات و سنجش هماهنگی میان نیروهای فنی، تأسیساتی و دستگاه‌های همکار را فراهم می‌کند و زمینه شناسایی نقاط نیازمند تقویت در زیرساخت‌های پشتیبان را به وجود می‌آورد.

این رزمایش با همکاری نهادهای ذی‌ربط و بدون بروز مشکل به پایان رسید و بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای آن با موفقیت کامل همراه بود.