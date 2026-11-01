  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

بلومبرگ: اقتصاد سعودی در بدترین شرایط سال‌های اخیر قرار دارد

بلومبرگ: اقتصاد سعودی در بدترین شرایط سال‌های اخیر قرار دارد

خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ ماهه سوم سال ۲۰۲۶، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، رشد منفی ۳.۸ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ ماهه سوم سال ۲۰۲۶، با رشد منفی ۳.۸ درصدی، برای دومین فصل متوالی کوچک شد؛ اتفاقی که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ رخ می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد سعودی در آستانه ثبت یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی خود طی سالهای اخیر قرار دارد.

بلومبرگ پیشتر هم در گزارشی با اشاره به پیامدهای سنگین تحولات و عملیات‌ یمنی ها بر عربستان سعودی، اعلام کرد که این تحولات اقتصاد ریاض را به شدت تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی «ثبات و امنیت»، را از بین برده است.

کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت، بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت تهدید کرده و برنامه‌های ریاض برای تنوع‌بخشی به اقتصاد را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است.

بلومبرگ همچنین فاش کرد که حتی افزایش درآمدهای نفتی عربستان نیز برای جبران خسارت‌های گسترده این جنگ بر بخش‌های غیرنفتی کافی نخواهد بود؛ به طوری که شاخص سهام بازار بورس سعودی در پی تداوم خسارت‌ها طی دو ماه گذشته، به مرز پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ میلادی نزدیک شده است.

کد مطلب 6996618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها