به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ ماهه سوم سال ۲۰۲۶، با رشد منفی ۳.۸ درصدی، برای دومین فصل متوالی کوچک شد؛ اتفاقی که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ رخ می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد سعودی در آستانه ثبت یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی خود طی سالهای اخیر قرار دارد.

بلومبرگ پیشتر هم در گزارشی با اشاره به پیامدهای سنگین تحولات و عملیات‌ یمنی ها بر عربستان سعودی، اعلام کرد که این تحولات اقتصاد ریاض را به شدت تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی «ثبات و امنیت»، را از بین برده است.

کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت، بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت تهدید کرده و برنامه‌های ریاض برای تنوع‌بخشی به اقتصاد را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است.

بلومبرگ همچنین فاش کرد که حتی افزایش درآمدهای نفتی عربستان نیز برای جبران خسارت‌های گسترده این جنگ بر بخش‌های غیرنفتی کافی نخواهد بود؛ به طوری که شاخص سهام بازار بورس سعودی در پی تداوم خسارت‌ها طی دو ماه گذشته، به مرز پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ میلادی نزدیک شده است.