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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

بازدید از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گندم و کالاهای اساسی استان البرز

بازدید از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گندم و کالاهای اساسی استان البرز

کرج- مدیرکل هماهنگی امور استان‌های دیوان محاسبات کشور، با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، از سیلوی گندم و انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، سید وحید موسویان، مدیرکل هماهنگی امور استان‌های دیوان محاسبات کشور و هئیت همراه، با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، از سیلوی گندم و انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور سیدمحمد اسحاقی، رئیس دیوان محاسبات استان البرز، و محمد مجرد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، انجام شد، بخش‌های مختلف زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و نگهداری گندم و کالاهای اساسی مورد بازدید قرار گرفت.

در جریان این بازدید، محمد مجرد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گندم و کالاهای اساسی استان، به تشریح شرایط ذخیره‌سازی، ظرفیت‌های موجود و روند فعالیت‌های این اداره کل در حوزه نگهداری و تأمین اقلام اساسی پرداخت.

سید وحید موسویان نیز در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان امکانات، ظرفیت‌ها و روند فعالیت مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان البرز قرار گرفت.

بازدید میدانی از مراکز ذخیره‌سازی گندم و کالاهای اساسی، در راستای آشنایی با ظرفیت‌های عملیاتی و بررسی وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی انجام شد؛ زیرساخت‌هایی که نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی استان ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6996619

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