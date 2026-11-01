به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آمادگی مولدهای برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی، با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌های صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی سوم، اعلام کرد: در این دوره بیش از ۲ هزار ناحیه از تجهیزات خطوط، پست‌ها و ساختمان‌های صنعت برق دچار حادثه شدند و خسارات مستقیم واردشده به شبکه، تجهیزات و تأسیسات بیش از ۶۰ همت برآورد می‌شود.

وی افزود: در جریان این حملات، ۱۰۵ ساختمان و انبار صنعت برق آسیب دیدند و چهار فروند بالگرد عملیاتی و فنی این صنعت نیز به‌طور کامل منهدم شدند.

اله‌داد با اشاره به تجربه مدیریت شبکه برق در شرایط جنگی، گفت: تداوم خدمت‌رسانی در وضعیت اضطراری به آمادگی عملیاتی، پیش‌بینی سناریوهای مختلف بحران و برخورداری از زیرساخت‌های پشتیبان قابل اتکا نیاز دارد؛ موضوعی که اهمیت تقویت پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری شبکه برق را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

بازگشت آسیب‌های شبکه به مدار در میانگین ۵۵ دقیقه

مدیرعامل توانیر با تشریح اقدامات نیروهای صنعت برق در دوره جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در این مدت بیش از ۵۵ هزار نفر از نیروهای ستادی و عملیاتی صنعت برق در وضعیت آماده‌باش قرار داشتند و بیش از ۲۵ هزار نیروی اجرایی و عملیاتی در بخش شبکه سازماندهی شدند.

به گفته وی، فعالیت گروه‌های اتفاقات و تعمیرات و تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی موجب شد بخش عمده آسیب‌های واردشده به شبکه، به‌طور میانگین در مدت حدود ۵۵ دقیقه دوباره به مدار بهره‌برداری بازگردد.

اله‌داد همچنین بازآرایی ساختار دیسپاچینگ و کنترل شبکه، تدوین و تمرین سناریوهای بازیابی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی امن، منطقه‌بندی تأسیسات برای مدیریت شرایط اضطراری و استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی استان‌های معین را از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه برق برشمرد.

بیش از ۴ هزار مرکز فاقد مولد برق اضطراری هستند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر تجهیزات پشتیبان دستگاه‌های اجرایی گفت: داشتن مولد برق اضطراری به‌تنهایی به معنای آمادگی برای تداوم خدمات در شرایط بحران نیست و این تجهیزات باید از نظر سلامت فنی، قابلیت راه‌اندازی، ظرفیت عملیاتی و امکان بهره‌برداری در شرایط واقعی به‌صورت مستمر ارزیابی شوند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به آخرین آمار وضعیت مولدهای اضطراری در کشور در پایان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: از مجموع ۱۹ هزار و ۴۲۷ مرکز بررسی‌شده، ۱۵ هزار و ۱۷۰ مرکز به مولد برق اضطراری مجهز بوده‌اند و ۴ هزار و ۲۵۷ مرکز فاقد این تجهیزات بوده‌اند.

به گفته اله‌داد، این آمار ضرورت پیگیری وضعیت مراکز فاقد مولد و همچنین ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات موجود را نشان می‌دهد؛ چراکه دستگاه‌های اجرایی باید پیش از وقوع بحران، نواقص احتمالی تجهیزات پشتیبان خود را شناسایی و برطرف کنند.

لزوم پایش مولدها و تأمین پایدار سوخت

اله‌داد با اشاره به ضرورت هماهنگی مولدهای اضطراری با شبکه برق، افزود: فراهم‌کردن امکان پایش و مدیریت این مولدها، سنکرون‌سازی با شبکه در موارد مجاز فنی و استفاده متناسب از ظرفیت تولید پراکنده می‌تواند به بهره‌گیری مؤثرتر از این منابع در شرایط اضطراری کمک کند.

وی تأمین پایدار سوخت، دسترسی به قطعات یدکی و توسعه توان ساخت داخل را نیز از الزامات بهره‌برداری مطمئن از مولدهای برق اضطراری دانست.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران به همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان وابسته است، گفت: آمادگی نباید صرفاً در سطح دستورالعمل و برنامه باقی بماند، بلکه باید از طریق تمرین‌های مستمر، ارزیابی میدانی و رفع نواقص احتمالی دنبال شود.

وی هدف از برگزاری رزمایش‌های قطع برق را فراتر از بررسی عملکرد تجهیزات دانست و تأکید کرد: باید اطمینان حاصل شود که در صورت بروز اختلال در شبکه سراسری، مراکز حساس و حیاتی می‌توانند بدون توقف خدمات ضروری به فعالیت خود ادامه دهند.