دانشگاه خوارزمی، پیشران توسعه آموزش عالی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عبداللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، در نشست مشترک هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای علمی و مدیریت استانی برای ارتقای نظام آموزش عالی تأکید کرد.

وی در این نشست مشترک که با حضور اعضای هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز برگزار شد، با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای، گفت: هماهنگی میان نهادهای علمی و مدیریت استانی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در آموزش عالی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه باشد.

رئیس دانشگاه خوارزمی همچنین بر جایگاه این دانشگاه در منظومه آموزش عالی استان البرز تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های استانی، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار منطقه است.

گفتنی است در این نشست، اعضای هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز به تبادل نظر درباره مسائل جاری آموزش عالی استان و راهکارهای همکاری مشترک پرداختند.