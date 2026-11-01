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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

دانشگاه خوارزمی، پیشران توسعه آموزش عالی البرز

دانشگاه خوارزمی، پیشران توسعه آموزش عالی البرز

کرج _ رئیس دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های استانی، گامی مهم برای ارتقای کیفیت آموزش عالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عبداللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، در نشست مشترک هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای علمی و مدیریت استانی برای ارتقای نظام آموزش عالی تأکید کرد.

وی در این نشست مشترک که با حضور اعضای هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز برگزار شد، با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای، گفت: هماهنگی میان نهادهای علمی و مدیریت استانی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در آموزش عالی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه باشد.

رئیس دانشگاه خوارزمی همچنین بر جایگاه این دانشگاه در منظومه آموزش عالی استان البرز تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های استانی، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار منطقه است.

گفتنی است در این نشست، اعضای هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری و کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی البرز به تبادل نظر درباره مسائل جاری آموزش عالی استان و راهکارهای همکاری مشترک پرداختند.

کد مطلب 6996632

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