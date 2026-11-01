شهرستانی: اعتکاف الگویی اثرگذار برای گسترش معنویت در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی بعدازظهر یکشنبه در دیدار رییس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با قدردانی از اقدامات ستاد مرکزی اعتکاف، فعالیت‌های این مجموعه را در گسترش فرهنگ معنویت و معارف اهل‌بیت(ع) ارزشمند دانست و بر ضرورت استمرار برنامه‌ریزی‌های منسجم در این عرصه تأکید کرد.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران با تأکید بر اینکه ظرفیت معنوی اعتکاف محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، اظهار کرد: می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از توان مجموعه‌های فعال در کشورهای مختلف، زمینه توسعه این حرکت معنوی را در مناطق دیگری از جهان فراهم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهایی همچون عراق و لبنان و همچنین برخی کشورهای اروپایی افزود: گسترش فعالیت‌های بین‌المللی اعتکاف مستلزم ایجاد بسترهای تشکیلاتی، مدیریت منسجم و همکاری میان نهادهای فرهنگی و دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی بهره‌گیری از ظرفیت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه و آستان قدس رضوی را در مسیر توسعه بین‌المللی اعتکاف حائز اهمیت دانست.

وی همچنین با اشاره به تجربه فعالیت‌های ستاد مرکزی اعتکاف در سال‌های گذشته تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در گسترش فرهنگ اسلامی و معنویت خدمات و برکات فراوانی داشته است، اما نکته مهم، حرکت بر اساس برنامه‌ریزی دقیق، نظام‌مند و تشکیلاتی است.

نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران افزود: ستاد اعتکاف طی سال‌های اخیر با ایجاد انسجام و برنامه‌ریزی مستمر توانسته است در گسترش فرهنگ اعتکاف و افزایش تأثیرگذاری معنوی آن در جامعه نقش مؤثری ایفا کند و این روند باید حفظ و تقویت شود.

معارف اهل‌بیت(ع) می‌تواند مخاطبان جهانی داشته باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اعتکاف، میزان مشارکت در این حرکت عبادی را با توجه به جمعیت کشور قابل توجه دانست و گفت: این آمار نشان می‌دهد اعتکاف توانسته است در جامعه اثرگذاری معنوی داشته باشد.

وی افزود: معنویت ظرفیتی است که می‌تواند بدون مرزبندی‌های سیاسی با مخاطبان گوناگون ارتباط برقرار کند و زمینه آشنایی آنان با معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی همچنین صحیفه سجادیه را از سرمایه‌های ارزشمند معنوی و فرهنگی جهان اسلام برشمرد و با نقل خاطراتی از تأثیرگذاری این کتاب در میان عالمان و مخاطبان کشورهای مختلف، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر این اثر تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌های ارزشمندی در مکتب اهل‌بیت(ع) در اختیار داریم و اگر این معارف به‌درستی و با شیوه‌ای اثرگذار به جامعه معرفی شوند، می‌توانند مخاطبان بسیاری را تحت تأثیر قرار دهند و باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، بر معرفی واقعیت‌های معنوی و معارف اصیل اسلامی تمرکز کنیم.

تجربه پیشگامان اعتکاف ثبت و مستند شود

نماینده آیت‌الله سیستانی در ادامه با تأکید بر اهمیت انتقال تجربیات فعالان عرصه اعتکاف، خواستار تدوین تاریخ شفاهی این حرکت معنوی و ثبت خاطرات شخصیت‌هایی شد که در دهه‌های گذشته برای ترویج آن تلاش کرده‌اند.

وی حفظ تجربه‌ها و اقدامات پیشگامان اعتکاف را اقدامی ضروری برای انتقال دستاوردهای این جریان به نسل‌های آینده دانست و بر اهمیت مستندسازی این فعالیت‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی در پایان با قدردانی از رئیس و مجموعه ستاد مرکزی اعتکاف، استمرار فعالیت‌های این مجموعه را در مسیر گسترش فرهنگ معنویت و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) ارزشمند دانست و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی توفیق کرد.