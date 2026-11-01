عراقچی: همزمان آماده دفاع و دیپلماسی هستیم؛ انتخاب مسیر با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با اشاره به سفر هیأت ایرانی به قطر و ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همزمان آمادگی دفاعی و دیپلماتیک خود را حفظ کرده و انتخاب مسیر پیش‌رو به تصمیم و عقلانیت طرف آمریکایی بستگی دارد.

وی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اهداف سفر هیأت ایرانی به قطر اظهار کرد: این سفر در سطح معاون وزیر امور خارجه و با هدف ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری انجام شد؛ میانجی‌هایی که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اساساً در این سفر برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی طراحی نشده بود، افزود: رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه با میانجی‌های مذاکرات همچنان ادامه دارد و در مسیر اجراست، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. دستیابی به نتیجه نیز به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما ارائه می‌دهد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران تلاش خود را برای پیشبرد این مسیر انجام می‌دهد، ابراز امیدواری کرد که در طرف مقابل نیز عقلانیت وجود داشته باشد تا دیپلماسی را به مسیرهای دیگر ترجیح دهد.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورات فرمانده معظم کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نظامی تصریح کرد: این دستورات اراده جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی نشان داد. نیروهای مسلح ما نیز مأموریت کاملاً مشخصی دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دو جنگ گذشته، بسیار قوی‌تر از قبل هستند.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به‌صورت همزمان آماده دفاع و دیپلماسی است و اینکه آمریکایی‌ها چه مسیری را انتخاب کنند، به عقلانیت آنها بستگی دارد.