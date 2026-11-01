به گزارش خبرگزاری مهر، طرح فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» همزمان با سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در کتابفروشی‌های عضو این طرح برگزار می‌شود.

در این طرح خریداران از ۲۰ درصد یارانه خرید تا سقف دو میلیون تومان بهره‌مند می‌شوند و هزینه ارسال کتاب‌ها در بخش فروش مجازی نیز بر عهده خریدار خواهد بود.

کتاب‌فروشانی که تاکنون عضو سامانه «بازار کتاب» نشده‌اند، برای مشارکت در این طرح باید از طریق نشانی v.bazarketab.ir فروشگاه خود را ثبت کنند. پس از تکمیل مراحل عضویت، لازم است از طریق منوی «طرح‌های فروش» در طرح هفته کتاب ثبت‌نام کنند.

همچنین کتاب‌فروشان باید موجودی و قیمت واقعی و به‌روز کتاب‌های خود را در بخش «محصولات» سامانه ثبت کنند. این کار از دو روش «افزودن تکی محصولات» و «افزودن دسته‌ای محصولات» امکان‌پذیر است. ثبت دقیق اطلاعات کتاب‌ها برای ثبت صحیح سفارش‌ها و جلوگیری از مغایرت در فرایند فروش ضروری است و خطا در درج اطلاعات می‌تواند مشمول تخلف و جریمه شود.

کتاب‌فروشانی که هنوز در سامانه «پست کتاب» ثبت‌نام نکرده‌اند، باید از طریق نشانی newpost.ketab.ir برای عضویت اقدام کنند. کتاب‌فروشانی هم که پیش‌تر در این سامانه عضو شده‌اند، لازم است نام کاربری و رمز عبور «پست کتاب» خود را در صفحه «داشبورد» بازار کتاب وارد کنند. اتصال موفق به این سامانه با نمایش عبارت «پست کتاب متصل است» تایید می‌شود.

در بخش فروش حضوری، خریدار با مراجعه مستقیم به کتاب‌فروشی‌های عضو این طرح، کتاب‌های موردنظر خود را انتخاب می‌کند. کتاب‌فروش نیز پس از اطمینان از ثبت کتاب‌های انتخاب‌شده در فهرست محصولات بازار کتاب و کافی بودن موجودی، باید خرید را از طریق منوی «خرید حضوری» در سامانه ثبت کند.

سفارش‌های مجازی از طریق نشانی bazarketab.ir ثبت می‌شوند و کتاب‌فروشان موظف‌اند مطابق آیین‌نامه مربوط، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت سفارش‌ها را آماده و ارسال کنند.

خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین با هدف تسریع در فرآیند تسویه‌حساب با کتاب‌فروشان و بهبود جریان مالی فروشگاه‌ها، در نظر دارد پس از تحویل کتاب به خریدار و نهایی‌شدن سفارش، سهم هر کتاب‌فروشی را به‌صورت خودکار و مستقیم به حساب بانکی آن فروشگاه واریز کند. بر همین اساس، افتتاح حساب در بانک سرمایه برای تمامی کتاب‌فروشی‌های متقاضی استفاده از این خدمت الزامی خواهد بود.

در ادامه روند فعالیت بازارکتاب امکان فروش اقساطی کتاب فراهم خواهد شدکه شرایط این بخش به‌زودی اعلام می‌شود و کتاب‌فروشان علاقه‌مند به مشارکت در آن می‌توانند درخواست خود را ارائه کنند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.