به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان عصر یکشنبه در نظق پیش از دستور دویست‌ و چهل‌ و دومین جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل ملی، استانی و شهری، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های راهبردی کشور، تقویت زیرساخت‌های شیراز و حمایت از نیروهای انسانی شهرداری تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های منطقه‌ای شیراز، خواستار توجه ویژه دولت و نمایندگان مجلس به جایگاه این کلان‌شهر در ساختار توسعه جنوب کشور شد.

محمدیان افزود: شیراز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند نقش محوری در پشتیبانی از استان‌های جنوبی ایفا کند؛ نقشی که تحقق آن به توسعه زیرساخت‌های موجود و ایجاد امکانات جدید نیاز دارد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه نگاه به این شهر نباید صرفاً به نیازهای جاری محدود شود، گفت: شیراز باید به‌عنوان مرکز قدرت راهبردی جنوب کشور و پایتخت جنوب مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های این شهر نه‌تنها در شرایط بحرانی، بلکه در مسیر توسعه اقتصادی، پشتیبانی اجتماعی و فرهنگی و ارتقای خدمات به استان‌های جنوبی اهمیت دارد.

هشدار درباره پیامدهای تغییرات مکرر مدیریتی در فارس

این عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، انتشار اخبار غیررسمی درباره جابه‌جایی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی مدیریتی هشدار داد.

محمدیان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مستقیماً با زندگی و مطالبات مردم ارتباط دارند، تأکید کرد: انتشار اخبار تأییدنشده درباره تغییر مدیران می‌تواند فضای مدیریتی استان را تحت تأثیر قرار دهد و روند خدمت‌رسانی به شهروندان را با اختلال مواجه کند.

وی از استاندار فارس خواست اجازه ندهد فضای مدیریتی استان تحت تأثیر حاشیه‌های رسانه‌ای و مجازی قرار گیرد و افزود: اطلاع‌رسانی درباره تغییر مدیران باید پس از قطعی شدن تصمیم‌ها انجام شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز همچنین با انتقاد از لابی‌گری برای تصدی مسئولیت‌های مدیریتی، خواستار توجه به ضوابط و شایستگی‌ها در انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی شد.

تکمیل آمادگی شیراز برای مقابله با سیلاب

محمدیان در ادامه به اقدامات شهرداری شیراز برای مقابله با خطر سیلاب اشاره کرد و با قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل برنامه‌های پیشگیرانه شد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در مناطق مختلف شهر گفت: شهرداری باید نواقص باقی‌مانده را برطرف کند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خسارت‌های جانی و مالی به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های توسعه شهری، خواستار آغاز پروژه‌های بزرگ‌مقیاس عمرانی بدون توجه به محدودیت‌های زمانی پایان دوره مدیریت شهری شد.

محمدیان با اشاره به طرح این موضوع در جلسات کمیسیون عمران با حضور شهردار و معاونان شهرداری شیراز گفت: اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی نباید تحت تأثیر نزدیک شدن به پایان فعالیت شورای شهر یا دوره مدیریت شهرداری متوقف شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای پروژه‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که روند توسعه عمرانی شیراز استمرار داشته باشد و مدیریت شهری صرفاً به تکمیل طرح‌های باقی‌مانده محدود نشود.

۵۰۰ نیروی شرکتی شهرداری در انتظار تعیین تکلیف استخدامی

محمدیان در ادامه با اشاره به درخواست مطرح‌شده از وزارت کشور برای صدور مجوز تبدیل وضعیت این نیروها گفت: بخشی از کارکنان شهرداری بیش از ۱۰ سال در حوزه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند و با برخورداری از تجربه عملیاتی، سهم قابل توجهی در پیشبرد امور مدیریت شهری دارند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز تعداد نیروهای مشمول این درخواست را حدود ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: شهردار شیراز مکاتبات لازم را انجام داده و با همراهی برخی نمایندگان مجلس، موضوع از وزارت کشور در حال پیگیری است.

محمدیان با تأکید بر ضرورت دریافت مجوزهای قانونی برای تعیین تکلیف این کارکنان، خواستار همراهی بیشتر نمایندگان مجلس و مجموعه شهرداری در این زمینه شد.

وی همچنین با اشاره به حاشیه‌های پیشین درباره معرفی افراد برای اشتغال در شهرداری از سوی برخی اعضای شورا، بر ضرورت برخورد منصفانه و پرهیز از برخوردهای دوگانه تأکید کرد.

این عضو شورای شهر شیراز در پایان، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای باسابقه و باتجربه شهرداری را اقدامی مؤثر در ساماندهی منابع انسانی مدیریت شهری دانست و خواستار دوری از حاشیه‌سازی در این موضوع شد.