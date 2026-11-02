به گزارش خبرنگار مهر، صادرات کره جنوبی در ماه اکتبر تحت تأثیر افزایش تقاضای جهانی برای تراشه‌های مورد استفاده در فناوری هوش مصنوعی، با رشد ۹۳.۷ درصدی به ۱۱۵.۲۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بالاترین نرخ رشد صادرات این کشور در بیش از ۵۰ سال گذشته محسوب می‌شود و از شتاب‌گیری تجارت خارجی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا حکایت دارد.

داده‌های دولتی منتشرشده در روز یکشنبه نشان می‌دهد صادرات کره جنوبی در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۳.۷ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۹۳.۲ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.

بر اساس گزارش رویترز، رشد صادرات کره جنوبی در اکتبر در حالی رقم خورد که این کشور در ماه سپتامبر نیز افزایش ۸۳.۷ درصدی صادرات را تجربه کرده بود. افزایش تعداد روزهای کاری در اکتبر نسبت به سال گذشته، به دلیل تفاوت در زمان‌بندی تعطیلات سنتی «چوسوک»، از جمله عوامل مؤثر بر ثبت این رشد عنوان شده است. با این حال، نرخ رشد صادرات در ماه اکتبر بالاترین میزان از ژانویه ۱۹۷۴ تاکنون بوده است.

صادرات کره جنوبی در ماه اکتبر تحت تأثیر افزایش تقاضای جهانی برای تراشه‌های مورد استفاده در فناوری هوش مصنوعی، با رشد ۹۳.۷ درصدی به ۱۱۵.۲۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بالاترین نرخ رشد صادرات این کشور در بیش از ۵۰ سال گذشته محسوب می‌شود

رونق هوش مصنوعی، محرک اصلی صادرات کره جنوبی

رونق جهانی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، نقش مهمی در تقویت عملکرد اقتصادی کره جنوبی داشته است. این کشور در سه‌ماهه سوم سال، با اتکا به رشد صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نیمه‌هادی‌ها، سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی را تجربه کرد.

در همین راستا، شرکت‌های بزرگ تراشه‌ساز کره جنوبی از جمله سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس نیز با افزایش قابل توجه سودآوری مواجه شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی بر عملکرد شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین فناوری است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، مجموع صادرات کره جنوبی از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر به ۹۳۰ میلیارد دلار رسیده است. در صورت عبور صادرات سالانه این کشور از مرز یک تریلیون دلار، کره جنوبی پس از آمریکا، چین و آلمان، چهارمین کشور جهان خواهد بود که به این سطح از صادرات دست پیدا می‌کند.

صادرات تراشه‌ها بیش از ۲۵۹ درصد افزایش یافت

آمارهای وزارت تجارت کره جنوبی نشان می‌دهد نیمه‌هادی‌ها - semiconductor بیشترین سهم را در جهش صادرات این کشور داشته‌اند. فروش خارجی محصولات نیمه‌هادی در اکتبر با افزایش ۲۵۹.۴ درصدی به ۵۶.۴۴ میلیارد دلار رسید.

این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده است که شرکت‌های بزرگ فناوری جهان همچنان به سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولیدی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای رقابت در صنعت هوش مصنوعی ادامه می‌دهند. تداوم این سرمایه‌گذاری‌ها موجب حفظ سطح بالای قیمت‌ها و افزایش حجم فروش محصولات نیمه‌هادی شده است.

همچنین صادرات رایانه‌ای کره جنوبی تحت تأثیر افزایش تقاضا برای سرورهای مورد استفاده در ارائه خدمات هوش مصنوعی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری که فروش خارجی این محصولات در ماه اکتبر ۴۹۶.۶ درصد افزایش یافت.

افزایش صادرات به چین و آمریکا؛ رشد واردات نفت و تجهیزات

بررسی مقاصد صادراتی کره جنوبی نیز از گسترش تقاضا برای محصولات این کشور در بازارهای اصلی حکایت دارد. بر این اساس، صادرات به چین ۱۳۳.۶ درصد، به آمریکا ۱۸۵.۸ درصد، به اروپا ۵۶.۴ درصد و به کشورهای آسیای جنوب شرقی ۱۲۸ درصد افزایش یافت.

در بخش واردات نیز کره جنوبی در ماه اکتبر با رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۲.۷۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد. این در حالی است که واردات این کشور در ماه سپتامبر ۲۶ درصد افزایش یافته بود.

رشد واردات اکتبر، بالاترین افزایش سالانه از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود و عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمت نفت خام و رشد تقاضا برای تجهیزات تولید هادی برق و خودرو رقم خورده است.

در نهایت، کره جنوبی در ماه اکتبر مازاد تجاری ۴۲.۵ میلیارد دلاری را ثبت کرد. این رقم اگرچه همچنان از تراز مثبت قابل توجه تجارت خارجی این کشور حکایت دارد، اما در مقایسه با مازاد تجاری بی‌سابقه ۴۹.۹۷ میلیارد دلاری ماه سپتامبر کاهش یافته است.