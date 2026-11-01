افزایش خروج گوشت قرمز از خراسان رضوی؛ ۱۷۵ واحد صنفی متخلف پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: پنج هزار و ۶۶۳ پرونده تعزیزاتی در خصوص تخلفات مرتبط با کالای اساسی در هفت ماه امسال تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۴۵ درصدی داشته است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: پنج هزار و ۶۰۰ پرونده از این تعداد تاکنون رسیدگی شده و میزان محکومیت متخلفان افزون بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که رشد ۴۷۰ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع ۳۵ هزار و ۷۳۳ پرونده در همه حوزه های کالایی در شعب استان دربازه زمانی یاد شده تشکیل شده که رشد ۶ درصدی داشته است.

مدنی ادامه داد: میانگین رسیدگی به این پرونده ها زیر ۲۰ روز بوده و در مجموع ۷۰ هزار میلیارد ریال متخلفان محکوم و همچنین ۱۷۵ واحد صنفی متخلف تعطیل و پلمب شده اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: عدم نصب اتیکت قیمت، گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی به ترتیب بیشترین تخلفات حوزه تعزیرات در خراسان رضوی بوده و مواد غذایی و نان، قاچاق سوخت و گاز، پوشاک و اسکناس عمده کالای دارای تخلف بوده است.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: تاکنون برای چند پزشک متخلف و معروف مشهدی که اقدام به دریافت زیرمیزی می کردند پرونده تشکیل شده، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با این متخلفان برخورد و مطب آنان پلمب خواهد شد.

مدنی ادامه داد: جهاد کشاورزی باید موضوع خروج گوشت قرمز از استان و البته مساله دلالی ها در حوزه دام را پیگیری کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین ضمن انتقاد از گرانی گوشت قرمز گفت: با وجود اینکه خراسان رضوی تولید کننده عمده گوشت قرمز است، اما با افزایش قیمت گوشت قرمز در استان مواجه هستیم.

وی گفت: بررسی انجام شده از طریق آمار دامپزشکی نشان می دهد خروج دام زنده از استان بالا نیست و جتی در مقایسه با پارسال کمتر است اما آمار خروج گوشت از استان بالاست.

مدنی گفت: علاوه بر گوشت قرمز، نظارت کافی بر آرد و کود شیمیایی نیز صورت نمی گیرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص بازگشت ارر حاصل از صادرات گفت: هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در استان ارز حاصل از صادرات داشته اند که باید این ارز را برگردانند، تاکنون برای شماری از آنها پرونده در تعزیرات تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: رسانه ها در انعکاس مطالبات مردمی از بازار در شرایط کنونی نقش موثری دارند اما هدف حفظ آرامش جامعه است، هرچند با تخلفات و گرانی ها که برخی به دلیل شرایط جنگ است باید برخورد شود.

به گفته مدنی، بیشترین واردات کالا، حدود ۸۰ درصد از دریا وارد کشور می شد، الان این مسیر بسته شده است و مواد اولیه به سختی وارد کشور می شود، واردات از طریق مرزهای زمینی به حداقل رسیده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: افزایش نرخ ارز در کنار کاهش واردات کالا بر قیمت تولید کالا و خدمات اثر گذاشته است، اما نظارت جدی بر قیمت گذاری کالاها توسط دستگاه های متولی و اعمال ضوابط قیمت گذاری برکالاها رعایت نمی شود.

وی ادامه داد: مردم در فروشگاه های بزرگ تخفیف ها بالای ۲۵ درصدی و قیمت گذاری های غیر واقعی در فروشگاه های بزرگ را مشاهده می کنند، معتقدم این قیمت گذاری ها تخلف است.

مدنی در بخشی از سخنانش ادامه داد: به تازگی برای یکی از کارکنان این اداره کل به دلیل دریافت رشوه پرونده تشکیل و با وی برخورد قانونی شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: یک دلیل گرانفروشی کالا در واحدهای صنفی مستقر در راه آهن، فرودگاه و ترمینال این است که فردی که برنده مناقصه می شود، مغازه را به دیگری واگذار می کند.

وی گفت: این نوع واگذاری مجدد واحدهای صنفی توسط شهرداری و دیگر نهادها تخلف است و باید نهاده های متولی در این خصوص مطابق قانون اقدام کنند.