رویکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی کیش مبتنی بر حمایت از صنایع خلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسنی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری گزارش عملکرد دوساله، با اشاره به شرایط خاص ماه‌های گذشته و تأثیر ناآرامی‌های دی‌ماه و تحولات و وضعیت جنگی بر فعالیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زمان و انرژی مجموعه در این دوره به مدیریت مسائل اجتماعی و حفظ آمادگی‌های لازم اختصاص یافت.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان در شرایط کاهش درآمدها افزود: درآمدهای سازمان منطقه آزاد کیش، مانند بسیاری از مجموعه‌ها، متأثر از وضعیت اقتصادی جزیره و میزان فعالیت‌های تجاری و گردشگری است؛ بنابراین امکان تخصیص اعتبارات مشابه سال‌های گذشته وجود نداشت. با این حال، با حمایت مدیرعامل و هیئت‌مدیره سازمان، حوزه فرهنگی و اجتماعی با کاهش جدی اعتبارات مواجه نشد و تلاش شد در کنار مدیریت هزینه‌ها، اولویت‌های جدیدی در بودجه تعریف شود.

حسنی تأکید کرد: رویکرد ما این است که سازمان منطقه آزاد صرفاً برگزارکننده و تأمین‌کننده مالی رویدادهای فرهنگی نباشد، بلکه به موتور محرک اقتصاد فرهنگ و هنر و تقویت‌کننده صنایع خلاق در جزیره تبدیل شود. به همین دلیل، بخشی از اعتبارات پیشین رویدادها به حوزه تولید محتوا، صنایع خلاق و نوآوری‌های فرهنگی اختصاص یافته است. امسال برای نخستین بار، صنایع خلاق به‌عنوان یک سرفصل مستقل در بودجه معاونت مورد توجه قرار گرفت و بخشی قابل توجه از اعتبارات حوزه هنر نیز به این بخش اختصاص یافت.

وی همچنین از افزایش اعتبارات حوزه کتاب و کتاب‌خوانی خبر داد و گفت: اعتبار این بخش نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. در کنار آن، برای نخستین بار ردیف‌های مشخص‌تری برای حمایت از دانشگاه‌ها، آموزش عالی، نوآوری و فعالیت‌های علمی در نظر گرفته شده تا این حوزه‌ها نیز سهم مؤثرتری از اعتبارات معاونت داشته باشند.

افزایش حمایت از آموزش و پرورش و اختصاص ۵۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه مسکن به فرهنگیان

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش گفت: امسال تلاش کردیم حمایت از مدارس از مسیر مشارکت مستقیم و تعریف پروژه‌های مشخص انجام شود. پس از بازدید از مدارس و بررسی نیازهای هر مجموعه با مشارکت مدیران، برای هر مدرسه چند پروژه اولویت‌دار تعریف شد و اعتبار مورد نیاز همان پروژه‌ها در اختیار مدارس قرار گرفت.

وی افزود: در این شیوه، به‌جای آنکه اعتبار از مسیرهای اداری و پیمانکاری عبور کند، منابع مستقیماً به حساب مدارس واریز شد تا مدیران با نظارت مشخص، پروژه‌های مصوب را اجرا کنند. تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافته و امکان افزایش آن نیز وجود دارد. این اعتبار از محل منابع خود سازمان تأمین شده است.

حسنی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از محل مسئولیت اجتماعی سازندگان جزیره اظهار کرد: در این بخش نیز با همکاری سازندگان، حدود ۴۰ میلیارد تومان برای تعریف و اجرای پروژه‌های آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. پروژه‌ها بر اساس نیازهای احصاشده و با تعیین استانداردهای خرید و تجهیزات تعریف می‌شوند تا منابع به‌صورت هدفمند هزینه شود.

وی در ادامه از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای کمک‌هزینه تأمین مسکن فرهنگیان خبر داد و گفت: در شرایطی که سازمان با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌روست، مصوب شد ۱۰۰ کمک‌هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی به فرهنگیان اختصاص یابد. این طرح آغاز شده و در کنار آن، از سال گذشته نیز ۵۰ واحد به ظرفیت مسکن سازمانی فرهنگیان اضافه شد؛ به‌طوری که اکنون نزدیک به ۹۰ معلم از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند.

حسنی یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری را تأمین مسکن پایدار برای فرهنگیان عنوان کرد و افزود: پیشنهاد سازمان به وزارت آموزش و پرورش، تهاتر یک مجموعه ۲۴۲ واحدی متعلق به بانک ملی با املاک وزارت آموزش و پرورش است. در صورت نهایی‌شدن این توافق، سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این مجموعه هزینه کند و تمام واحدها را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. برآورد ما این است که در صورت انجام مراحل حقوقی و همکاری دستگاه‌های مربوط، امکان تکمیل پروژه تا خرداد سال آینده وجود داشته باشد.

وی همچنین از پیگیری تدوین سند توسعه آموزش جزیره خبر داد و گفت: انتخاب پیمانکار برای تدوین این سند در حال انجام است تا آموزش و پرورش کیش بر اساس یک برنامه بلندمدت و متناسب با نیازهای جزیره توسعه یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی مقاطع تحصیلی، به‌ویژه دوره ابتدایی، اظهار کرد: یکی از مسائل مستمر آموزش و پرورش جزیره، تأمین نیروی انسانی باکیفیت و جابه‌جایی سالانه معلمان است. در همین راستا، برگزاری آزمون جذب معلم متناسب با شرایط کیش از وزارت آموزش و پرورش درخواست شده است. سازمان آمادگی دارد در صورت موافقت وزارتخانه، زمینه برگزاری این آزمون و حمایت از نیروهای پذیرفته‌شده را فراهم کند.

حسنی اضافه کرد: سازمان حتی آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت گسترده‌تر در حوزه آموزش، در چارچوب ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۶۵، اعلام کرده است؛ اما تحقق این موضوع نیازمند موافقت دستگاه‌های ملی است. همچنین کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان در دوره تعطیلی مدارس برگزار شد که با استقبال مواجه بود و پیگیری برای استمرار این برنامه در دوره‌های بعدی نیز انجام می‌شود.



حسنی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت اجتماعی سازندگان را یکی از اقدامات مهم امسال دانست و گفت: برای نخستین بار، سازندگان جزیره ملزم شدند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در قالب پروژه‌های مشخص و متناسب با نیازهای واقعی کیش اجرا کنند. این اقدام با همراهی مدیرعامل سازمان و همکاری معاونت‌های اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و حراست سازمان دنبال شده است.



وی افزود: در نخستین مرحله، حدود ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز بیمارستان کیش از سوی سازندگان تأمین شد. این منابع به‌صورت مستقیم در اختیار بیمارستان قرار نگرفت، بلکه پس از دریافت فهرست نیازها از متخصصان، چند مرحله بررسی و تطبیق انجام شد تا تجهیزات ضروری، به‌ویژه در بخش اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی، در اولویت خرید قرار گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در بخش آموزش و پرورش نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شده است. در مجموع، تاکنون رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی سازندگان برای تأمین نیازهای بیمارستان و آموزش و پرورش پیش‌بینی و عملیاتی شده است. تلاش شده این روند بر اساس نیازسنجی، تعیین استاندارد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد انجام شود.



حسنی درباره حمایت از رسانه‌های جزیره نیز گفت: امسال برای نخستین بار، اعتبار یارانه مطبوعات در بودجه سازمان با رقم قابل توجه‌تری پیش‌بینی شده است. این حمایت با ابلاغ سازوکار مربوط به رسانه‌های رسمی انجام خواهد شد و جزئیات آن نیز به اطلاع رسانه‌ها می‌رسد.

وی با اشاره به تقسیم وظایف در حوزه رسانه اظهار کرد: بر اساس تصمیم مدیریتی سازمان، تمرکز فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطات عمومی در بخش مربوط به روابط عمومی انجام می‌شود؛ اما وظایف نظارتی و حاکمیتی معاونت در جایگاه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله موضوع صدور و تمدید مجوزها و نظارت بر فعالیت رسانه‌ها، همچنان برقرار است. رصد فعالیت‌ها و تذکر در موارد ضروری نیز در چارچوب همین مسئولیت انجام می‌شود.

حسنی یکی از برنامه‌های بنیادین معاونت را ایجاد سازوکار شفاف و رقابتی برای انتخاب برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی دانست و گفت: فراخوانی که منتشر شد با هدف شناسایی و ارزیابی ظرفیت رویدادگذاران و ایجاد فهرست مشخصی از مجریان واجد صلاحیت در حوزه‌های مختلف بود. قرار است برای هر رویداد، موضوع، طرح پیشنهادی و هزینه اجرای آن به‌صورت مشخص دریافت و ارزیابی شود.

وی افزود: با این روش، انتخاب مجریان از حالت غیرشفاف و مبتنی بر برداشت‌های شخصی خارج می‌شود و فعالان باسابقه و همچنین گروه‌های تازه‌وارد، امکان حضور در یک فرایند رقابتی را خواهند داشت. هدف این است که برای حوزه‌هایی مانند موسیقی، جشنواره‌ها، برنامه‌های کودک و سایر رویدادها، فهرست مشخصی از مجریان و معیارهای ارزیابی وجود داشته باشد. این فرایند در حال تدوین است و امیدواریم طی یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در ماه‌های اخیر گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های مالی، تلاش شد چراغ فعالیت‌های فرهنگی خاموش نشود. افتتاح بلک‌باکس فرهنگسرای کیش در ۳۰ بهمن‌ماه یکی از این اقدامات بود. این فضا با هدف فراهم‌کردن امکان تمرین و اجرای آثار نمایشی راه‌اندازی شد و در دو ماه گذشته نیز چهار اجرای تئاتر در جزیره برگزار شده است.