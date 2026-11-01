پیشنهاد بورس انرژی برای معامله عمده بنزین در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی در گفتگویی با پیشنهاد عرضه بخشی از بنزین از طریق تابلوهای معاملاتی و مشارکت جایگاه‌داران به‌عنوان خریداران عمده، گفت: نمی‌توان تمام ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور را با یک سازوکار واحد مدیریت کرد و باید از ابزارهای متنوع بازار بهره گرفت.

نظیفی با تأکید بر ضرورت بررسی مسئله بنزین از منظر امنیت انرژی اظهار کرد: امنیت انرژی علاوه بر دسترسی مستمر به حامل‌های انرژی، به توان پرداخت هزینه آن نیز وابسته است و سیاست‌گذاری در این حوزه باید هر دو موضوع را در نظر بگیرد.

وی با اشاره به تداوم چنددهه‌ای سیاست‌های حمایتی قیمت در حوزه حامل‌های انرژی افزود: نمی‌توان برای مدت طولانی قیمت‌ها را سرکوب کرد و مانع انعکاس واقعیت‌های اقتصادی شد؛ چراکه در نهایت ممکن است علاوه بر توان پرداخت خانوارها، اصل دسترسی به انرژی نیز با مشکل مواجه شود.

پیشنهاد عرضه بخشی از بنزین در بورس انرژی

نظیفی با بیان اینکه مدیریت تمام مصرف روزانه بنزین کشور به یک روش واحد محدود نمی‌شود، گفت: می‌توان بخشی از بازار را با سازوکارهای واقعی بازار و کشف قیمت مدیریت کرد و برای بخش دیگر از ابزارهای اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای بهره گرفت.

مدیرعامل بورس انرژی ایران پیشنهاد کرد بخشی از بنزین از طریق تابلوهای معاملاتی بورس انرژی عرضه شود و جایگاه‌داران به‌عنوان خریداران عمده در این بازار حضور یابند. در سمت عرضه نیز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، واردکنندگان و پالایشگاه‌ها می‌توانند در چارچوب مقررات محصولات خود را عرضه کنند.

به گفته وی، در این ساختار قیمت عمده بنزین در بورس انرژی شکل می‌گیرد و جایگاه‌داران پس از خرید، محصول را به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌کنند؛ الگویی که بورس انرژی تجربه اجرای آن را در حوزه برق نیز دارد.

بنزین سوپر و ایجاد علامت قیمتی

نظیفی عرضه بنزین سوپر وارداتی با اکتان ۹۵ را نیز اقدامی در جهت تنوع‌بخشی به عرضه و افزایش امکان انتخاب مصرف‌کنندگان دانست و گفت: این اقدام به‌تنهایی مسئله مصرف بنزین کشور را حل نمی‌کند، اما می‌تواند با ایجاد طیفی از قیمت‌ها، علامت‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی بازار ارائه دهد.

وی افزود: عرضه محصولات متنوع با منشأ تولید و برند مشخص، علاوه بر کمک به شکل‌گیری قیمت مرجع، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت تولید داخلی پالایشگاه‌ها را نیز فراهم کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در پایان، شفافیت در اعلام قیمت و حجم معاملات را از اولویت‌های این بازار دانست و تأکید کرد: پیشنهاد بورس انرژی بر ایجاد سازوکاری برای کشف قیمت عمده، حضور معامله‌گران عمده و انتقال شفاف‌تر قیمت به بازار مصرف است.