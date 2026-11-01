  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

دیدار ائمه جمعه جدید اهل‌سنت سیستان‌وبلوچستان با نماینده ولی‌فقیه

دیدار ائمه جمعه جدید اهل‌سنت سیستان‌وبلوچستان با نماینده ولی‌فقیه

زاهدان- نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در دیدار با ائمه جمعه جدید اهل‌سنت استان، بر ضرورت پاسخگویی به شبهات جوانان، پیگیری مشکلات مردم و تبیین منصفانه خدمات و کاستی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از علمای اهل‌سنت سیستان‌وبلوچستان که در آستانه صدور احکام امامت جمعه قرار دارند، ظهر یکشنبه با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله محامی در این دیدار، امامت جمعه را مسئولیتی فراتر از اقامه نماز جمعه دانست و اظهار کرد: امام جمعه علاوه بر هدایت و ارشاد مردم، به مرجعی برای مراجعه شهروندان در مسائل دینی، اجتماعی و مشکلات زندگی تبدیل می‌شود و باید نسبت به این مسئولیت آگاهی و اهتمام داشته باشد.

وی با اشاره به گسترش شبهات اعتقادی در فضای مجازی افزود: روحانیون باید از آمادگی علمی و قدرت بیان مناسب برای پاسخگویی به پرسش‌های جوانان و نوجوانان برخوردار باشند و مفاهیم دینی را متناسب با سطح فهم مخاطبان تبیین کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با تأکید بر اهمیت رفتار عملی روحانیون بیان کرد: دعوت مردم به دین تنها با سخن گفتن محقق نمی‌شود؛ بلکه اخلاق نیکو، رفتار شایسته و پایبندی عملی روحانیون به آموزه‌های دینی، نقش مؤثرتری در جذب و هدایت مردم دارد.

امام جمعه؛ صدای مطالبات مردم و تبیین‌کننده خدمات

آیت‌الله محامی پیگیری مشکلات و مطالبات مردم را از مسئولیت‌های اجتماعی امامان جمعه برشمرد و گفت: هرچند مسئولیت اجرایی بر عهده روحانیون نیست، اما نباید خود را از مسائل جامعه جدا بدانند و باید از ظرفیت جایگاه و ارتباطات خود برای پیگیری مطالبات به‌حق مردم استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بیان مسائل تصریح کرد: امام جمعه باید هم بیانگر مشکلات و مطالبات مردم باشد و هم خدمات انجام‌شده را برای آنان تبیین کند؛ چراکه تمرکز صرف بر نقاط قوت، بدون اشاره به کاستی‌ها، موجب نادیده گرفته شدن مشکلات مردم می‌شود و بیان یک‌طرفه ضعف‌ها نیز می‌تواند زمینه ناامیدی و سیاه‌نمایی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر و دوسویه امامان جمعه با مردم و نهادهای مرتبط تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه آگاهی آنان از مسائل، اقدامات و ظرفیت‌های استان شد.

کد مطلب 6996666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها