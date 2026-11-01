به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از علمای اهل‌سنت سیستان‌وبلوچستان که در آستانه صدور احکام امامت جمعه قرار دارند، ظهر یکشنبه با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله محامی در این دیدار، امامت جمعه را مسئولیتی فراتر از اقامه نماز جمعه دانست و اظهار کرد: امام جمعه علاوه بر هدایت و ارشاد مردم، به مرجعی برای مراجعه شهروندان در مسائل دینی، اجتماعی و مشکلات زندگی تبدیل می‌شود و باید نسبت به این مسئولیت آگاهی و اهتمام داشته باشد.

وی با اشاره به گسترش شبهات اعتقادی در فضای مجازی افزود: روحانیون باید از آمادگی علمی و قدرت بیان مناسب برای پاسخگویی به پرسش‌های جوانان و نوجوانان برخوردار باشند و مفاهیم دینی را متناسب با سطح فهم مخاطبان تبیین کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با تأکید بر اهمیت رفتار عملی روحانیون بیان کرد: دعوت مردم به دین تنها با سخن گفتن محقق نمی‌شود؛ بلکه اخلاق نیکو، رفتار شایسته و پایبندی عملی روحانیون به آموزه‌های دینی، نقش مؤثرتری در جذب و هدایت مردم دارد.

امام جمعه؛ صدای مطالبات مردم و تبیین‌کننده خدمات

آیت‌الله محامی پیگیری مشکلات و مطالبات مردم را از مسئولیت‌های اجتماعی امامان جمعه برشمرد و گفت: هرچند مسئولیت اجرایی بر عهده روحانیون نیست، اما نباید خود را از مسائل جامعه جدا بدانند و باید از ظرفیت جایگاه و ارتباطات خود برای پیگیری مطالبات به‌حق مردم استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بیان مسائل تصریح کرد: امام جمعه باید هم بیانگر مشکلات و مطالبات مردم باشد و هم خدمات انجام‌شده را برای آنان تبیین کند؛ چراکه تمرکز صرف بر نقاط قوت، بدون اشاره به کاستی‌ها، موجب نادیده گرفته شدن مشکلات مردم می‌شود و بیان یک‌طرفه ضعف‌ها نیز می‌تواند زمینه ناامیدی و سیاه‌نمایی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر و دوسویه امامان جمعه با مردم و نهادهای مرتبط تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه آگاهی آنان از مسائل، اقدامات و ظرفیت‌های استان شد.