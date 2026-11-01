رفع نواقص و تسریع در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن و مسکن شهری قم، ضمن بازدید از کیفیت ساخت واحدها و روند اجرای پروژه، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و گاز برای فراهم شدن شرایط سکونت متقاضیان تأکید کرد.

همچنین ساختمان‌های اجراشده با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی و دیوارهای پیش‌ساخته مورد بازدید قرار گرفت و موضوعاتی از جمله کیفیت، مقاومت و سرعت اجرای ساخت‌وساز با این روش‌ها بررسی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم نیز در این بازدید از پیگیری برای وصول مطالبات بانکی با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز پیمانکاران و تسریع در ادامه عملیات اجرایی خبر داد.

بیش از ۵۰۰ واحد پروژه طایقان قم تحویل متقاضیان شد

براساس اعلام بنیاد مسکن، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، پروژه ۴ هزار واحدی طایقان با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجراست. تاکنون ۱۳۰۰ واحد از سوی متقاضیان انتخاب شده و بیش از ۵۰۰ واحد نیز تحویل داده شده است؛ با این حال، بخشی از واحدهای تحویلی همچنان در مرحله تکمیل توسط متقاضیان قرار دارد.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سایت ۲۲ هکتاری شهرک پردیسان قم، شامل مجموعه زیتون در محدوده پلاک‌های ۲۷ تا ۴۷، بازدید کرد و روند اجرای عملیات عمرانی را مورد ارزیابی قرار داد.

این مجموعه با ظرفیت ۱۷۹۲ واحد مسکونی، به پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی رسیده و در مراحل پایانی اجرا قرار دارد. بر اساس اعلام بنیاد مسکن، با تکمیل عملیات محوطه‌سازی، این پروژه به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

هدایت همچنین با حضور در پروژه زیتون ۳۵، ضمن بررسی وضعیت واحدها و نواقص موجود، بر رفع مشکلات باقی‌مانده، تکمیل سریع‌تر عملیات اجرایی و تحویل کامل واحدها به متقاضیان تأکید کرد.

همچنین موضوع تأمین و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه نهضت ملی مسکن طایقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی برای پیشبرد اقدامات مورد نیاز این پروژه تأکید شد.