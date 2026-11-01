به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد یکصدوشصتمین حراج شمش طلا روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان شرکت در این حراج باید به ازای هر قطعه شمش، ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان وجه‌الضمان واریز کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان باید پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها داشته باشند و شناسه یکتای پروانه کسب آن‌ها نیز از طریق این درگاه قابل استعلام باشد. همچنین رعایت مفاد شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران برای حضور در حراج الزامی است.

فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده، مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید در این حراج هستند.

طبق ضوابط اعلام‌شده، هر خریدار در طول یک هفته تقویمی حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا خواهد بود.