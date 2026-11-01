تاجبخش:مرکز پدافندی هواشناسی تهران در خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش اظهار کرد: امکان پردازش و ذخیره سازی داده و اطلاعات هواشناسی در خراسان رضوی ایجاد شده است و از این طریق می‌توان همه مدل‌های پیش ‌بینی وضع هوا را در این استان راه‌اندازی کرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: خراسان رضوی از استان های برخوردار در زمینه تجهیزات هواشناسی است و روز گذشته طی مذاکره با استاندار مقرر شد که تجهیزات هواشناسی را از محل منابع ملی و استانی به روز رسانی کنیم.

وی اضافه کرد: در این راستا مقرر شد اعتبارات خودکارسازی ۱۶۸ ایستگاه هواشناسی در خراسان رضوی در بخش زیرساختی از طریق منابع استانی و در بخش تجهیزاتی از طریق منابع ملی طی سه تا چهار سال آینده تامین شود.

تاجبخش ادامه داد: ایجاد مرکز پدافندی هواشناسی تهران در خراسان رضوی از دیگر برنامه‌های پیش رو است، ضرورت ایجاد مراکز پدافندی در حوزه معاونت‌های مختلف فنی و پیش‌بینی امری بدیهی است و طبق مذاکره با استاندار تلاش می شود در یکی از این حوزه ها خراسان رضوی به عنوان پدافند مراکز دیگر تعیین شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: یکی از الزامات تحقق این موضوع راه‌اندازی مراکز مجهز زیرساختی از جمله اتاق سرور است که امروز در هواشناسی خراسان رضوی افتتاح شد.

وی در خصوص تجهیز خراسان رضوی به رادار هواشناسی نیز گفت: ۲ دستگاه رادار هواشناسی خریداری شده است ولی در وارد کردن تجهیزات با محدودیتهایی مواجه هستیم و امیدواریم با ثبات وضعیت کشور این رادارها وارد و با تجهیز خراسان رضوی اولین ایستگاه رادار هواشناسی در شرق کشور فعال شود.