به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌ گذاری مستقیم مسکو در واکنش به خبر غارت فروشگاه‌ ها در شهر فرانکفورت آلمان، در جریان اعتراضات به افزایش هزینه‌ های زندگی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همان‌طور که انتظار می‌ رفت، قیمت بالای حامل‌ های انرژی در اتحادیه اروپا به دلیل خودداری غیرمسئولانه از گاز روسیه، به معنای صنعت‌ زدایی، ناآرامی و غارت است.

نماینده ویژه رئیس‌ جمهور روسیه در ادامه اضافه کرد: این رابطه علت و معلولی همچنین ناشی از اقدامات مهاجرتی خودویرانگر و امتناع سرسختانه از اصلاح اشتباهات است.

این در حالیست که در جریان اعتراضات شب گذشته در آلمان به ویژه فرانکفورت مغازه ها به غارت رفتند.

در تصاویر منتشر شده از این تحولات افرادی که چهره های خود را پوشانده اند وارد مغازه هایی که می شوند که شیشه های آنها شکسته شده و کالاهای موجود را با خود می برند.

این اعتراضات در آلمان علیه تبعیض و شکاف اجتماعی برگزار شده است.

پیشتر نیز چنین تصاویری از فرانسه مخابره شده بود به طوری که مغازه های لوکس این کشور توسط معترضان به غارت رفت.