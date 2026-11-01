  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

محمودزاده: نگرانی از اقتدار علمی ایران نقطه ضعف دشمن است

محمودزاده: نگرانی از اقتدار علمی ایران نقطه ضعف دشمن است

مشهد- معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ورود به میدان‌های ناشناخته علمی که در سند تحول بنیادین به آن پرداخته شده، نقطه ضعف دشمن است و دشمن از افزایش جایگاه و اقتدار علمی ایران نگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده روز یکشنبه در آیین تحلیف فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی خراسان رضوی که در تالار شهر مشهد برگزار شد، افزود: دشمن از بدست آوردن علم با بصیرت برای فرزندان خامنه‌ای عزیز واهمه دارد و از حرکت پرشتاب علم و فناوری توسط نوجوانان و جوانان این مرز و بوم آشفته شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:‌ دشمن از اینکه امروز مدرسه، خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی است، عصبانی است و به همین دلیل در کنار ایجاد محدودیت‌ها در مسیر رشد و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در مسیر بالندگی علم و توقف حرکت پرشتاب علم و فناوری، از هر اقدامی که می‌تواند انجام بدهد از جمله شبیه خوانی‌های فرهنگی، حمله نظامی، شهادت رهبر فرزانه انقلاب و دانشمندان هسته‌ای، حمله به مراکز علمی و شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب کوتاهی نمی‌کند.

وی ادامه داد: دشمن علاوه بر ایجاد وقفه در مسیر حرکت علمی کشور، به دنبال هویت‌زدایی از طریق شبهه افکنی، ایجاد سوال و ناامیدی، ارائه آمارهای دروغین و نادیده گرفتن دستاوردهای نظام در طول مسیر انقلاب اسلامی، ایجاد دوگانگی‌های کاذب در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای کشور است و برای ایجاد گسست اجتماعی، تلاش وافری را انجام می دهد و به دنبال تولید هیجان و تبدیل هیجان به خشونت است.

محمود زاده ادامه داد: دشمن باید بداند که جوانان، نوجوانان و نسل امروز ما در کلاس درس فهیم‌تر و بصیرتر از گذشته با شور و شعور انقلابی، مسیر شهدا و آرمان‌های امام راحل و رهبر شهیدمان را تحت رهبری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادامه خواهند داد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز دشمن شناسی، دانش آموز ممتاز بودن، تعهد به مسوولیت‌ها و مسوولیت پذیری دانش‌آموزان، کمک به حرکت پر شتاب علم و فناوری، توجه به قدرت و اقتدار علمی کشور از جمله وظایفی هستند که در حوزه دانش‌آموزی و به ویژه بسیج دانش‌آموزی بر عهده ما است، رهبر شهیدمان فرمودند قدرت علمی، اقتدار علمی می‌آفریند و اقتدار علمی بن مایه اقتدارهای دیگری همچون اقتدار نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی با بیان این که یکی از پیچیدگی‌های عصر حاضر، دشمن شناسی است و این موضوع باید در بسیج دانش‌آموزی و از درون مدرسه تا سطح ملی باید اتفاق بیفتد، افزود: دشمن‌شناسی نیازمند جهاد تبیینی و بصیرت افزایی است و این دو بالهای روشنگری برای شناخت درست دشمن است.

محمودزاده بیان کرد: انتظار رهبرمعظم انقلاب این بوده که نوجوان و جوانان دارای سه تا کلید واژه تحصیل، تهذیب و ورزش برای پیشرفت و موفقیت خود و کشور داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که رهبر شهیدمان مهمترین و بزرگترین سرمایه کشور را سرمایه نیروی انسانی می‌دانست، افزود: نیروی انسانی همین دانش‌آموزان هستند که با تربیت درست پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی را رقم می زنند و معتقدم که داشتن ایران قوی، مسوولیت آینده دانش آموزان در این نظام است و معماری بزرگ آینده کشور در داخل همین کلاس‌های درس توسط معلمان و دانش‌آموزان اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به ثمر بخشی تفکر بسیجی از پیروزی انقلاب تا به امروز گفت: یک زمانی کارکرد بسیج، دفاع شرافتمندانه و خالصانه از آرمان ها و اصول انقلاب از جمله استقلال و تمامیت کشور بود، اما در برهه‌ای دیگر علاوه بر این کارکردهای قبلی، شروع حرکت های جهادی، آبادانی، سازندگی، علمی توسط این تفکر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6996681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها