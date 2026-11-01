به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه در کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز و کسب ۱۳۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

برای ایران احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم، امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند و محمد نخودی هم در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

کامران قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم و میلاد والی زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم از دور رقابت‌ها حذف شدند و امیرحسین فیروزپور هم در وزن ۹۲ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در رده‌بندی تیمی آمریکا با کسب ۱۹۴ امتیاز قهرمان شد و روسیه با ۱۸۵ کسب امتیاز نایب قهرمان شد و ایران با کسب ۱۳۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد با امتیازاتی که از دست داد در این دوره عنوان سوم را به خود اختصاص داد و دو پله سقوط کرد.

نتایج کشتی‌گیران ایران به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت. والی زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ مغلوب موتالیف از روسیه شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و طلایی شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این مرحله مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ جیمز گرین از آمریکا را شکست داد. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر ۱ و ضربه فنی مقابل مالک شاوایف از قزقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. فیروزپپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل علی ماگومدوویچ تسوکایف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد. یزدانی در این مرحله مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. نخودی در فینال مقابل لوی هاینس از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید و دومین طلای کاروان ایران را ثبت کرد.

رده بندی انفرادی:



۵۷ کیلوگرم: ۱- اسپنسر لی (آمریکا) ۲- رومن گیلرمو براوو یانگ (مکزیک) ۳- ابوبکر موتالیف (روسیه) و هان (کره شمالی)

۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد جوان (ایران) ۲- زائور اوگویف (روسیه) ۳- کوانگ کیم (کره شمالی) و مارکوس بلیز (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- بون باست (آمریکا) ۲- وازگن توانیان (ارمنستان) ۳- رحمان عموزاد (ایران) و عباس گادژی ماگمادوف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) ۲- ارنازار آکماتعلی‌یف (قرقیزستان) ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و زین رترفورد (آمریکا)

۷۴ کیلوگرم: ۱- اینالبک شریف (روسیه) ۲- نورکوژا کایپانوف (قزاقستان) ۳- امیرمحمد یزدانی (ایران) و یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن)

۷۹ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- محمد نخودی (ایران) ۳- اسماعیل خانیف (روسیه) و محمدحبیب کادزیماگومدوف (بلاروس)

۸۶ کیلوگرم: ۱- کایل دیک (آمریکا) ۲- آرسنی دژی‌یف (آذربایجان) ۳- مالیک شاوایف (قرقیزستان) و ولادیمری گامکلرلیدزه (گرجستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- امان الله گادجیماگومدوف (روسیه) ۲- ترنت هیدلی (آمریکا) ۳- علی ماگومدوویچ تسوکایف (آذربایجان) و میریانی مایسورادزه (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- آرش یوشیدا (ژاپن) ۳- حسن یزدانی (ایران) و عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- عبدالله کوربانوف (روسیه) ۳- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) و وایت هندریکسون (آمریکا)