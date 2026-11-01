به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و تداوم تأمین آب و برق در شرایط اضطراری، از محورهای برنامه وزارت نیرو برای مقابله با تهدیدات احتمالی است؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، علاوه بر تقویت تجهیزات پشتیبان، نحوه بهره‌برداری از شبکه نیز متناسب با شرایط بحرانی تغییر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش عباس علی‌آبادی وزیر نیرو از اجرای تمهیدات پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آب و برق خبر داد و گفت: تغییر آرایش و نحوه بهره‌برداری از شبکه، استفاده از مولدهای اضطراری و ذخیره‌سازهای انرژی از جمله اقداماتی است که برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی دنبال می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید در کنار بهره‌گیری از ظرفیت همکاری مردم، با اجرای اقدامات فنی و عملیاتی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه عادلانه‌سازی مصرف از محورهای برنامه وزارت نیرو است، افزود: مدیریت مصرف باید به‌گونه‌ای باشد که در شرایط بحران، ضمن استفاده از همراهی مردم، نیازهای ضروری و مشخص مراکز حساس کشور نیز تأمین شود.

تغییر آرایش شبکه برای کاهش آسیب‌پذیری

وزیر نیرو با اشاره به تمهیدات در دست اجرا برای افزایش پایداری شبکه‌ها تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های پشتیبان از جمله مولدهای دیزلی اضطراری و سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی در دستور کار قرار دارد تا امکان استمرار خدمات‌رسانی در شرایط خاص تقویت شود.

علی‌آبادی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی، تمهیدات فنی و عملیاتی مختلفی در حال اجراست تا هنگام بروز بحران یا حملات، با تغییر آرایش و نحوه بهره‌برداری از شبکه، میزان آسیب به تأسیسات کاهش یابد و تأمین نیازهای ضروری با پایداری بیشتری ادامه پیدا کند.

برنامه وزارت نیرو برای عبور کنتورهای هوشمند از ۱۰ میلیون دستگاه

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، هوشمندسازی شبکه برق را از برنامه‌های وزارت نیرو دانست و گفت: این وزارتخانه در نظر دارد تعداد کنتورهای هوشمند را به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه برساند تا از ظرفیت این تجهیزات برای ارتقای پایداری شبکه استفاده شود.

به گفته وزیر نیرو، همزمان با توسعه فناوری‌های دیجیتال، مصرف برق نیز افزایش می‌یابد و از این رو مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها و انشعابات غیرقانونی را از جمله این اقدامات برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین آب شرب در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: استفاده از فیدرهای اختصاصی، مولدها و سامانه‌های ذخیره‌ساز از جمله راهکارهایی است که برای افزایش پایداری تأمین آب دنبال می‌شود تا وقفه‌ای در تأمین آب شرب مردم ایجاد نشود.

وزیر نیرو در پایان، تجربیات دوران دفاع مقدس و مواجهه با حملات اخیر را پشتوانه‌ای برای افزایش آمادگی کشور در برابر تهدیدات دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات فنی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کاهش یابد.