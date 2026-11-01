وزیر خارجه مصر: مصوبه پارلمان درباره یمن به معنای اعزام نیرو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر روز یکشنبه اعلام کرد مصوبه پارلمان این کشور درباره یمن و تفویض اختیار به عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور برای اتخاذ اقدامات لازم در دفاع از عربستان سعودی به معنای اعزام نیروهای مصری نیست.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌های عربی گفت: مصوبه پارلمان درباره یمن به معنای اعزام نیروهای مصری نیست.

عبدالعاطی افزود مصر برای برقراری آرامش در یمن و بازگشت به تفاهم‌های پیشین تلاش می‌کند و امیدوار است در روزهای آینده مذاکرات از سر گرفته شود.

پارلمان مصر ۲۶ اکتبر با رأی دوسوم اعضا، به رئیس‌جمهور این کشور اختیار داد اقدامات لازم را برای دفاع از عربستان و هماهنگی با ریاض در برابر هرگونه حمله خارجی انجام دهد.

این مصوبه پس از برگزاری نشست‌های غیرعلنی پارلمان در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۶ اکتبر و به درخواست رئیس‌جمهور مصر به تصویب رسید.

عبدالفتاح السیسی پیش‌تر تأکید کرده بود که نقش نظامی مصر صرفاً به دفاع از عربستان محدود می‌شود و شامل حمله به خاک یمن نخواهد بود.