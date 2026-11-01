عبدالغفور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دلگان روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه میزبان مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای مقاومت خواهد بود و ورزشکاران استان‌های مختلف در این رویداد ملی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرماندار دلگان افزود: این مسابقات در سه ماده ۵۰۰، ۱۲۰۰ و ۲۰۰۰ متر برگزار می‌شود و هر استان می‌تواند حداکثر سه ورزشکار را برای حضور در رقابت‌ها معرفی کند.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد در شناسایی استعدادهای برتر شتردوانی کشور بیان کرد: عملکرد شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها ارزیابی می‌شود و نفرات برتر برای حضور در اردوهای تیم ملی مورد توجه قرار می‌گیرند.

حسینی خاطرنشان کرد: میزبانی این مسابقات فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی دلگان و نمایش توانمندی این شهرستان در برگزاری رویدادهای ملی است.