به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست مشترک امروز (یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات کشور، گفت: بررسی انضباط مالی و شفافیت مالی در سازمان غذا و دارو، محور اصلی و مصوبه این نشست بود.

وی با اشاره به گزارش‌ها و مطالبات مردم درباره افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان، با وجود تامین و تخصیص ارز در چارچوب قوانین بودجه، افزود: با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول از جمله در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، منابع و اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کرده‌اند و بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز به‌موقع تامین و تخصیص یافته است متاسفانه همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دارو و هزینه‌های درمان هستیم.

اسحاقی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات به موضوع انضباط مالی و شفافیت عملکرد سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: به مردم قول می‌دهم که این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود و تمامی شرکت‌هایی که ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دریافت کرده‌اند، در اسرع وقت برای ارائه توضیحات و پاسخگویی درباره نحوه هزینه‌کرد ارز تخصیصی و انجام تعهدات خود فراخوانده شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین متولیان و مسئولان مربوط در سازمان غذا و دارو برای پاسخگویی درباره این موضوع در دادسرای دیوان محاسبات حضور خواهند یافت.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم با اشاره به تاکید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست درباره ضرورت بررسی نحوه تخصیص ارز به شرکت‌ها، گفت: موضوع فقط تامین ارز نیست بلکه باید مشخص شود ارز تامین‌شده به چه شرکت‌هایی اختصاص یافته، این شرکت‌ها چه تعهداتی داشته‌اند و آیا به وظایف و تعهدات خود در قبال واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی عمل کرده‌اند یا خیر.

اسحاقی با اشاره به جمع‌بندی این نشست، گفت: به درخواست کمیسیون بهداشت و درمان، دیوان محاسبات ورود جدی به موضوع انضباط مالی و شفافیت مالی سازمان غذا و دارو خواهد داشت و مقرر شد طی مدت سه ماه، بررسی‌های لازم انجام و گزارش مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و دیوان محاسبات تهیه شود تا در صورت احراز هرگونه تخلف یا جرم، برخورد قانونی و اقدامات لازم برای رسیدگی به آن صورت گیرد.

هشدار درباره تبعات حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی

وی در ادامه با اشاره به موضوع حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در این نشست به رئیس دیوان محاسبات تاکید شد با توجه به اینکه بیمه‌ها توانایی پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز دولتی را ندارند، دیوان محاسبات باید هشدارهای لازم را درباره پیامدهای این تصمیم ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در این نشست به‌صورت مکرر و موکد تاکید شد که حذف ارز دولتی از دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، با توجه به ناتوانی بیمه‌ها در جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها، خسارت جبران‌ناپذیری به نظام سلامت وارد خواهد کرد.