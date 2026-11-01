تاکید روسای جمهور مصر و عراق بر ضرورت مهار تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد.

ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این تماس تلفنی روابط دوجانبه دو کشور بررسی و بر استحکام پیوندهای برادرانه میان عراق و مصر و راه‌های توسعه آن و گسترش زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف، در راستای تامین منافع مشترک و تحقق خواسته‌های دو ملت برادر تاکید شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که دو طرف همچنین آخرین تحولات منطقه را بررسی و بر ضرورت تلاش برای توقف تنش‌ها، مهار بحران‌ها، جلوگیری از گسترش آنها و اولویت دادن به زبان گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات در راستای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه تاکید کردند.

آمیدی و السیسی همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی و رایزنی‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای تحکیم پایه‌های صلح و ثبات و تحقق صلح در منطقه تاکید کردند.