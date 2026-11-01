به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بیزینس آپ ترن، چین یک موشک بالستیک با قابلیت هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر آمریکا را در بیابان های منطقه سین‌کیانگ در این کشور مورد آزمایش قرار داد.

این رسانه به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی چین (CCTV) گزارش داد که به نظر می‌ رسد برخورد این موشک بالستیک به ماکتی در ابعاد واقعی از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در جریان یک پرتاب آزمایشی در بیابانی در منطقه سین‌کیانگ با موفقیت انجام شده است.

این موشک که «DF-26B» نام دارد و برخی آن را «قاتل ناوهای هواپیمابر» می‌نامند، قادر به حمل کلاهک‌ های هسته‌ای یا متعارف است.