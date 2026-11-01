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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

تصاویری از آزمایش موفقیت‌آمیز «قاتل ناوهای هواپیمابر» توسط چین+فیلم

تصاویری از آزمایش موفقیت‌آمیز «قاتل ناوهای هواپیمابر» توسط چین+فیلم

رسانه‌ها به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی چین، تصاویری از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بالستیک موسوم به «قاتل ناوهای هواپیمابر» توسط پکن در بیابانی در منطقه سین‌کیانگ را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بیزینس آپ ترن، چین یک موشک بالستیک با قابلیت هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر آمریکا را در بیابان های منطقه سین‌کیانگ در این کشور مورد آزمایش قرار داد.

این رسانه به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی چین (CCTV) گزارش داد که به نظر می‌ رسد برخورد این موشک بالستیک به ماکتی در ابعاد واقعی از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در جریان یک پرتاب آزمایشی در بیابانی در منطقه سین‌کیانگ با موفقیت انجام شده است.

این موشک که «DF-26B» نام دارد و برخی آن را «قاتل ناوهای هواپیمابر» می‌نامند، قادر به حمل کلاهک‌ های هسته‌ای یا متعارف است.

کد مطلب 6996725

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