به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صابریون در نشست مطالبه‌گری «امت مطالبه‌گر، مسئول پاسخگو» با موضوع بررسی نظام مسائل زیست عفیفانه و صیانت از خانواده بر ضرورت تقویت نقش حلقه‌های میانی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردمی تاکید کرد و با اشاره به جایگاه حلقه‌های میانی در تحقق دولت اسلامی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های مهم حلقه‌های میانی ایفای نقش واسطه میان مردم و حاکمیت است به این معنا که ظرفیت تشکل‌های مردمی و نیروهای دغدغه‌مند در مسیر شناسایی مسائل، مطالبه‌گری و کمک به حل مشکلات جامعه به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون و با رعایت الزامات قانونی دنبال شود، افزود: اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بستر قانونی لازم برای حضور و کنشگری سازنده مردم در این عرصه را فراهم کرده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به فعالیت کارگروه بازیگران عرصه عفاف و حجاب تصریح کرد: در این بخش حدود ۱۵ طرح از سوی مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی به دبیرخانه ارسال و پس از برگزاری جلسات تخصصی با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ارزیابی شد و در ادامه نیز جلسات هماهنگی با دستگاه‌های متولی برای تقسیم مسئولیت‌ها و اجرای برنامه‌ها برگزار شده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات ایجابی، مستمر و اثرگذار است و در همین راستا با همفکری تشکل‌های مردمی مدل جدیدی برای طرح مطالبات در قالب نشست «امت مطالبه‌گر، مسئول پاسخگو» طراحی شد تا به جای مطالبه‌گری‌های پراکنده، زمینه گفت‌وگوی مستقیم و پیگیری نظام‌مند مسائل فراهم شود.

صابریون همچنین از برنامه‌ریزی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تکالیف تعیین شده ستاد امر به معروف وظیفه نظارت بر این حوزه را بر عهده دارد و در همین راستا آموزش نیروهای بازرسی با هماهنگی سازمان بازرسی و دادستانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در سه مرحله شامل خود اظهاری مدیران، بازرسی نامحسوس و بازرسی محسوس انجام شده و نتایج آن برای پیگیری‌های قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف همدان با تاکید بر اینکه امر به معروف پیش از هر چیز به معنای ترویج خوبی‌ها و تقویت ارزش‌های اجتماعی است، اظهار کرد: برای حل مسائل فرهنگی باید از کلی‌گویی فاصله گرفت و با هم‌افزایی نهادها و تشکل‌های مردمی، مسائل را به صورت عقلانی بررسی و برای آن‌ها راهکارهای عملیاتی تعریف کرد.

صابریون در پایان با اشاره به استمرار جلسات مطالبه‌گری به تفکیک حوزه‌های مسئولیتی ابراز امیدواری کرد: پس از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های قضایی، نظامی، انتظامی و مجموعه‌های بهداشت و درمان برگزار شود تا زمینه تبدیل مطالبات به تصمیمات مشخص و قابل ارزیابی در سطح استان فراهم گردد.