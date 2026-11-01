به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز با تأکید بر اجرای حکم قطعی پرونده اختلاف میان شرکت‌های پتروشیمی جم و مهر به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار گفت: تأسیسات و ابنیه پتروشیمی مهر در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شده و فعالیت تولیدی این مجموعه و اشتغال کارگران آن همچنان ادامه دارد.

مهرانگیز با تشریح جزئیات اجرای حکم اظهار کرد: میزان محکومیت در این پرونده ۸۷۲ میلیون دلار بوده است، اما با توجه به اینکه ارزش تأسیسات، ابنیه و اموال کارشناسی‌شده شرکت پتروشیمی مهر به این میزان نمی‌رسید، دارایی‌های موجود به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شد.

وی افزود: با تحویل تأسیسات و اموال شرکت پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، حکم صادره به میزان ارزش کارشناسی‌شده دارایی‌های موجود اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت فعالیت این مجموعه صنعتی تصریح کرد: کارگران پتروشیمی مهر همچنان مشغول به کار هستند و فعالیت تولیدی این مجموعه نیز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، با اجرای حکم و واگذاری دارایی‌های پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، بخشی از مطالبات این شرکت که متعلق به دارایی‌های بازنشستگان است، احیا شد و در عین حال، با استمرار فعالیت تولیدی مجموعه، اشتغال کارگران نیز حفظ شده است.

همانطور که اشاره شد، ادعای توقف رای پرونده حقوقی دو شرکت پتروشیمی جم و مهر کذب بوده، اما نکته مهم انتشار و بازنشر هدفمند یک ادعای کذب از سوی یک جریان رسانه‌ای مشکوک درباره اجرای حکم قطعی قضایی یک پرونده بسیار مهم، ضرورت شناسایی عوامل پشت‌پرده این جریان رسانه‌ای و برخورد قانونی با افرادی را که با انتشار اخبار خلاف واقع درصدد ایجاد تشویش در افکار عمومی هستند، دوچندان می‌کند.