به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک مقام نظامی یمنی در مصاحبه با خبرگزاری «سبأ» بار دیگر هشدار داد که تأسیسات نفتی آرامکو همچنان در تیررس نیروهای مسلح یمن قرار دارد و سرمایه‌گذاری در این شرکت «یک اقدام ماجراجویانه و پرخطر» است.

این منبع نظامی یمنی اظهار داشت: به شرکت‌های هواپیمایی بین المللی درباره استفاده از آسمان عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، هشدار می‌دهیم.

بسیاری از شرکت های هواپیمایی در پی تشدید تنش های نظامی بین یمن و عربستان، پروازهای خود را به فرودگاه ریاض و سایر فرودگاه های این کشور متوقف کرده یا به تعویق انداخته اند.