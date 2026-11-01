هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش و رعدوبرق در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه تحت تأثیر تقویت نسبی ناپایداری‌های جوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این سامانه ناپایدار از روز یکشنبه دهم آبان‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا روز دوشنبه یازدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت که پیامد آن در برخی مناطق استان، رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه، تصریح کرد: شدت فعالیت این ناپایداری‌ها به‌ویژه در نیمه جنوبی و نواحی غربی استان بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با بیان اینکه لغزندگی جاده‌ها و احتمال برخورد صاعقه از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه است، گفت: رانندگان و مسافران باید در این مدت با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق، شهروندان از قرار گرفتن در مناطق مرتفع و نقاط مستعد برخورد صاعقه خودداری کرده و در انجام فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت تقویت پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی و افزایش آمادگی شهروندان مؤثر باشد.