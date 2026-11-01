به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های سی‌وچهارمین هفته کتاب در استان اظهار کرد: نشست‌های آموزشی شعر و داستان کوتاه با محوریت ادبیات بومی استان و همچنین برنامه‌های شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی و نقالی با همکاری حوزه هنری، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی افزود: در راستای معرفی مفاخر و چهره‌های ادبی استان، از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی برای نصب تابلوهای شهری و انتشار تصاویر نویسندگان و فعالان برجسته عرصه قلم استفاده خواهد شد. همچنین کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهری و روستایی در اجرای برنامه‌های کتاب‌محور مشارکت می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای طرح اهدای کتاب «یار مهربان» بیان کرد: در قالب این طرح، کتاب‌هایی به مسئولان استانی، دانشگاه‌ها، مدارس مناطق محروم، مراکز بهزیستی، کودکان بی‌سرپرست، حوزه‌های علمیه و زندان‌ها و ندامتگاه‌های استان اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ مطالعه در فضای شهری نیز از دیگر محورهای برنامه‌های هفته کتاب است که با همکاری شهرداری‌های استان و از طریق نصب تابلوهای تبلیغاتی با موضوع خانواده و کتاب‌خوانی دنبال می‌شود.

این مسئول با اشاره به برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در هفته کتاب امسال از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و فعالان فرهنگی حوزه ایثار و شهادت تجلیل می‌شود. همچنین مسابقات داستانک‌نویسی و نگارش دل‌نوشته با موضوع دانش‌آموزان شهدای مدرسه میناب، با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی استان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره بزرگ شهرستانی «کودک، نوجوان و دنیای کتاب» خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با محوریت مسابقات کتاب‌خوانی، خلاصه‌نویسی، انتخاب سفیران کتاب‌خوانی و تجلیل از دانش‌آموزان و دستگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اضافه کرد: نشست نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و ادبیات ایثار و شهادت در مناطق کم‌برخوردار نیز با هدف آشنایی نسل جوان با نویسندگان و تقویت انگیزه مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

وی نام‌گذاری معابر شهری به نام نویسندگان و نصب تصاویر جلد آثار آنان در سطح شهرها را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و گفت: جشنواره فیروزه با محوریت فرهنگ بومی و حمایت از تولید و عرضه کالاهای فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

این مسئول در پایان از طراحی المان‌های شهری با موضوع کتاب به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های هفته کتاب در مازندران نام برد.