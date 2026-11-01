به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اسلامی استان کرمانشاه که با محوریت برنامه‌ریزی برای استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام برگزار شد، اظهار کرد: عزت، اقتدار و جایگاه امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهداست و همه ما خود را مدیون جانفشانی این عزیزان می‌دانیم.

وی افزود: حرکت در مسیر شهدا و پایبندی به آرمان‌های آنان، به معنای تبعیت از ولایت و رهبری، خدمت بی‌منت به مردم و حرکت در چارچوب ارزش‌های الهی و دینی است و جامعه برای پیمودن مسیر درست به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تأثیر معنوی حضور شهدای گمنام در فضای استان تصریح کرد: حضور پیکر مطهر این شهدا، حال‌وهوای متفاوتی به محیط‌های مختلف می‌بخشد و فضای عمومی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مردم نیز با قرار گرفتن در چنین فضایی، حال‌وهوایی معنوی و شهدایی پیدا می‌کنند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن مقدمات میزبانی شایسته از شهدای گمنام گفت: این شهدا مهمانان عزیز و ارزشمند مردم استان هستند و همان‌گونه که برای پذیرایی از مهمانان خود برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید در استقبال از این عزیزان نیز با حساسیت و دقت عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های استقبال باید از لحظه ورود پیکر شهدا به فرودگاه آغاز شود و در طول مسیر حرکت، مراسم اصلی تشییع و آیین‌های تدفین در مکان‌های پیش‌بینی‌شده با نظم و شکوه برگزار شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً به روز تشییع محدود شود، عنوان کرد: مراسم وداع با شهدا، برگزاری برنامه در مساجد، قرائت زیارت عاشورا و دیگر آیین‌های معنوی باید از روزهای پیش از مراسم در سطح استان و شهرستان‌های میزبان پیش‌بینی شود تا حضور شهدا به یک رویداد مقطعی و محدود تبدیل نشود.

حبیبی همچنین بر ضرورت طراحی مناسب یادمان‌های شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: این یادمان‌ها باید در مکان‌هایی مناسب و برخوردار از جذابیت بصری احداث و در زمان مقرر تکمیل شوند تا علاوه بر محل تدفین، به فضایی زنده برای زیارت، حضور مردم و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معنوی تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت آیین تشییع شهدای گمنام برای تقویت همبستگی اجتماعی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای گردهمایی اقشار مختلف مردم و افزایش همدلی و انسجام اجتماعی است و دستگاه‌های اجرایی باید امکانات و پشتیبانی لازم را در اختیار مجموعه‌های مسئول برگزاری مراسم قرار دهند.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش‌وپرورش در این آیین‌ها شد و گفت: حضور دانشجویان و دانش‌آموزان در برنامه‌های استقبال و تشییع شهدا اهمیت ویژه‌ای دارد و باید زمینه مشارکت گسترده نسل جوان فراهم شود.

حبیبی نقش رسانه‌ها را در تبیین جایگاه شهدا و فضاسازی فرهنگی این رویداد مهم دانست و اظهار کرد: صداوسیما و سایر رسانه‌ها باید با تمام ظرفیت به پوشش مراسم بپردازند و در فضای مجازی نیز با تولید و انتشار محتوای متناسب، زمینه شکل‌گیری فضای معنوی و شهدایی در استان را فراهم کنند.

وی در پایان بر ضرورت آماده‌سازی فضای شهری تأکید کرد و از شهرداری‌ها خواست با فضاسازی متناسب، شهر را برای میزبانی از شهدای گمنام آماده کنند.

بر اساس این گزارش، استان کرمانشاه هفته آینده میزبان پیکر مطهر هشت شهید گمنام خواهد بود که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در این استان تشییع و در مکان‌های تعیین‌شده به خاک سپرده می‌شوند.