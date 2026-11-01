به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه استان در حوزه خدمات زیارتی اظهار کرد: کرمانشاه از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی برخوردار است که با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌توان از این امکانات برای افزایش اعزام زائران حج تمتع، عمره و عتبات عالیات استفاده کرد.

وی با اشاره به موقعیت مرز بین‌المللی خسروی افزود: زیرساخت‌ها و امکانات مناسبی در این مرز فراهم شده و وجود ۱۰ تا ۱۲ هتل در شهرستان قصرشیرین که بخشی از ظرفیت آن‌ها بدون استفاده باقی مانده، فرصت مناسبی برای رونق‌بخشی به گردشگری زیارتی و اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعامل با استان‌های همجوار تصریح کرد: سازمان حج و زیارت باید زمینه اعزام کاروان‌های زیارتی از مرز خسروی را با همکاری استان‌های غرب کشور فراهم کند و می‌توان با طراحی بسته‌های مشترک زیارتی، مسیر رفت و برگشت زائران را از مرزهای متفاوت تعریف کرد تا ضمن ایجاد تنوع در سفر، منافع استان‌های مشارکت‌کننده نیز تأمین شود.

حبیبی خواستار برگزاری نشست مشترک با مدیران حج و زیارت استان‌های همجوار شد و گفت: استانداری کرمانشاه آمادگی دارد میزبانی این نشست را در کرمانشاه یا قصرشیرین برعهده بگیرد و شخصاً نیز در آن حضور پیدا کنم تا ظرفیت‌ها و امکانات استان برای توسعه اعزام کاروان‌های زیارتی معرفی شود.

وی خدمات موکب‌ها، زیرساخت‌های مرزی، وضعیت مناسب جاده‌ها از نظر ایمنی و امنیت و امکانات اقامتی قصرشیرین را از جمله مزیت‌های کرمانشاه برای میزبانی از کاروان‌های زیارتی برشمرد و بر لزوم معرفی این ظرفیت‌ها به سایر استان‌ها تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت شبکه ریلی استان اظهار کرد: در ایام اربعین امسال با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، امکان انتقال زائران از استان‌هایی همچون گیلان، مازندران، گلستان، تهران و خراسان رضوی به کرمانشاه فراهم شد و بخشی از زائران از این مسیر به مرز خسروی اعزام شدند.

حبیبی این تجربه را نشان‌دهنده قابلیت استفاده مستمر از ظرفیت ریلی استان برای جابه‌جایی زائران دانست و افزود: مدیرکل حج و زیارت باید با برگزاری نشست‌های هماهنگی با مدیران راه‌آهن و فرودگاه کرمانشاه، امکانات موجود را به سازمان حج و زیارت و استان‌های هدف معرفی کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه کرمانشاه برای اعزام زائران حج تمتع و عمره تأکید کرد و گفت: فرودگاه استان از امکانات مناسبی برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی لازم، زمینه استفاده زائران استان‌های همجوار از پروازهای این فرودگاه را فراهم کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت استان‌های کردستان، ایلام، همدان و لرستان در استفاده از خدمات پروازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: با فراهم شدن این امکان، زائران این استان‌ها می‌توانند بدون نیاز به طی مسیرهای طولانی برای دسترسی به سایر فرودگاه‌ها، سفرهای زیارتی خود را از کرمانشاه آغاز کنند.

حبیبی پیشنهاد کرد در نشست مشترک مدیران حج و زیارت و مسئولان مرتبط، نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی نیز حضور داشته باشند تا ظرفیت‌های پروازی استان به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای افزایش پروازهای زیارتی مشخص شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ساماندهی دفاتر و آژانس‌های فعال در حوزه گردشگری زیارتی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنبال شود تا فعالیت دفاتر مرتبط در چارچوب ضوابط قانونی و به شکل منسجم انجام گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه ساماندهی آژانس‌های گردشگری سلامت افزود: نظارت بر فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند از بروز مشکلاتی نظیر دریافت هزینه‌های غیرمتعارف، فعالیت دفاتر فاقد مجوز و نارضایتی مسافران جلوگیری کند و زمینه ارائه خدمات مطمئن‌تر به زائران را فراهم آورد.

حبیبی در پایان با بیان اینکه سفر حج و زیارت عتبات عالیات از مطالبات و علاقه‌مندی‌های مردم است، تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، سازمان حج و زیارت، راه‌آهن، فرودگاه و بخش گردشگری باید موانع موجود برطرف و ظرفیت‌های استان برای افزایش اعزام زائران فعال شود تا کرمانشاه بتواند نقش محوری‌تری در ارائه خدمات زیارتی به مردم غرب کشور ایفا کند.