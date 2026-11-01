استاندار بوشهر: وحدت و همدلی، اولویت مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست مشترک فرمانداران و معاونان استاندار بوشهر با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت وحدت و انسجام ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی اهمیت دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور بر ضرورت همبستگی و وفاق ملی افزود: در مدیریت استان نیز همواره بر انسجام مدیریتی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و دوری از حاشیه‌ها تأکید داشته‌ام و انتظار می‌رود همه مدیران با تمرکز بر منافع ملی و مصالح مردم، در مسیر مشترک خدمت‌رسانی حرکت کنند.

زارع حفظ آرامش جامعه، افزایش امید و اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای خدمت به مردم را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: فرمانداران باید با جدیت این مأموریت را دنبال کنند.

تقویت ارتباط با مردم و مدیریت بازار

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام اجتماعی، خطاب به فرمانداران تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم را تقویت کنید، در میان شهروندان حضور داشته باشید و از ظرفیت نخبگان، معتمدان و گروه‌های مرجع برای افزایش همدلی و اعتماد عمومی بهره بگیرید.

وی توجه به معیشت مردم و ساماندهی بازار را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و افزود: تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و فراهم کردن دسترسی مردم به اقلام ضروری باید به‌صورت مستمر در دستور کار باشد.

زارع همچنین بر ضرورت پاسخگویی مدیران و پیگیری مصوبات تا مرحله اجرا تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در میدان خدمت حضور مؤثر داشته باشند، پروژه‌های عمرانی را به نتیجه برسانند و در برابر مطالبات مردم مسئولانه عمل کنند.

تسریع در اجرای پروژه‌ها و آمادگی برای بحران

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت میدانی خاطرنشان کرد: فرمانداران باید مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی کنند، تصمیم‌های به‌موقع بگیرند و اجازه ندهند مطالبات مردم بدون پاسخ باقی بماند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی افزود: شناسایی موانع اجرایی و تلاش برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه طرح‌های اولویت‌دار و مؤثر بر زندگی مردم، باید با جدیت دنبال شود.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود، آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی را ضروری دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید به‌طور مستمر آمادگی خود را ارزیابی کنند، تجهیزات و امکانات را بازبینی کرده و نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کنند تا در زمان وقوع بحران، غافلگیری رخ ندهد و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.