به گزارش خبرنگار مهر، کاوه شیرزادی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات اداره‌کل حج و زیارت استان، گزارشی از روند اعزام زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات ارائه کرد و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و مرزی استان برای تسهیل این سفرها تأکید کرد.

وی با اشاره به زیرساخت‌ها و امکانات فرودگاه کرمانشاه اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل اعزام زائران حج تمتع و عمره داشته باشد و با برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر، زمینه اعزام زائران از کرمانشاه و استان‌های همجوار نیز فراهم شود.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به موقعیت و ظرفیت مرز بین‌المللی خسروی برای تردد زائران عتبات عالیات، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های این مرز و فراهم‌کردن شرایط لازم برای افزایش تردد کاروان‌های زیارتی تأکید کرد.

شیرزادی در ادامه، حمایت‌های اقتصادی را یکی از راهکارهای مؤثر برای تسهیل سفرهای زیارتی اقشار مختلف جامعه دانست و خواستار پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌هزینه سفر برای متقاضیان شد.

وی خاطرنشان کرد: با فراهم‌شدن این حمایت‌ها، امکان بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از مردم از سفرهای معنوی و زیارتی فراهم خواهد شد.