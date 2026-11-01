سرهنگ باقر فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دشمنی آمریکا و دشمنان خارجی با انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ادامه داشته و ملت ایران ماهیت و اهداف دشمنان خارجی را به‌خوبی می‌شناسند، اما در کنار دشمن خارجی، جریان نفوذ و تفکر غرب‌گرا نیز از ابتدای انقلاب درصدد تضعیف و از بین بردن آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: آنچه تاکنون مانع تحقق اهداف این جریان شده، حضور و ایستادگی مردم در صحنه بوده، ملت ایران نزدیک به نیم قرن با وجود تحریم‌ها و فشارهای مختلف پای انقلاب ایستاده‌اند و همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند، این ملت حاضر نیستند عزت و استقلال خود را با وابستگی به آمریکا معامله کنند.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: جریان غرب‌گرا با نگاه وابسته به غرب، به‌جای تقویت ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌های تضعیف اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره مردم را فراهم کرده است و عدم برخورد مؤثر با عوامل و زمینه‌های این مشکلات موجب تداوم آن شده است.

فرهنگ تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و افزایش تورم نباید موجب ناامیدی و خروج مردم از صحنه شود؛ چراکه هدف دشمن و جریان‌های همسو با آن، ایجاد نارضایتی و فاصله انداختن میان مردم و آرمان‌های انقلاب است.

وی بیان کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به مدیران متخصص و متعهد نیازمند است. همان‌گونه که شهید چمران تأکید داشت، تعهد باید در کنار تخصص مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مدیر متعهد برای انجام مسئولیت خود تلاش می‌کند و در مسیر کسب تخصص نیز گام برمی‌دارد. متأسفانه در برخی بخش‌ها نه با تخصص کافی و نه با تعهد لازم در مدیریت مواجه هستیم.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی نیازمند اقدام عملی مسئولان است. پرداخت مطالبات گندم‌کاران، حمایت از تولیدکنندگان، نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و مقابله با زمینه‌های فساد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین مسئولان باید با برنامه‌ریزی بلندمدت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کنند.

فرهنگ اضافه کرد: مسئولیت در نظام اسلامی باید با هدف خدمت به مردم پذیرفته شود، نه به‌عنوان سکویی برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر. مسئولان باید خود را جای مردم قرار دهند و همان آینده‌ای را که برای فرزندان خود می‌خواهند، برای فرزندان این سرزمین نیز رقم بزنند.

وی یادآور شد: در شهرستان اردستان نیز موضوعاتی مانند افزایش قیمت زمین و دشواری ازدواج جوانان نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی مسئولان است؛ مردم باید با بصیرت و آگاهی مسائل کشور را دنبال کنند و اجازه ندهند تجربه‌های گذشته به فراموشی سپرده شود.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: جهاد تبیین و روشنگری درباره عملکرد جریان‌های سیاسی و اقتصادی، مطالبه‌گری از مسئولان، تقویت ظرفیت‌های داخلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه از ضرورت‌های امروز جامعه است.

فرهنگ تصریح کرد: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این حضور و همبستگی می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از چالش‌ها باشد.