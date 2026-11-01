به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با مسئولان دانشگاه دیدار و پیرامون ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه و ارتقای فعالیت‌های دانشگاهی گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان در این بازدید با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها در توسعه جوامع اظهار داشت: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های علمی و تخصصی هر منطقه هستند و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه ارتباط مؤثر میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل و مشکلات باشد، افزود: باید از ظرفیت استادان، دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در مسیر شناسایی نیازها و ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی برای توسعه شهرستان استفاده شود.

سلیمانی همچنین در جریان این بازدید، ضمن بررسی مسائل و نیازهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم، بر تقویت تعامل و همکاری مجموعه مدیریت شهرستان با مراکز علمی و دانشگاهی تأکید کرد.

فرماندار تنگستان در پایان، بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک در این زمینه تأکید کرد.