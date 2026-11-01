فیلم«ستاره سربی» اثری ارزشمند جهت معرفی تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی با حضور در محل تصویربرداری فیلم سینمایی «ستاره سربی» و دیدار با بازیگران و عوامل سازنده این اثر، افزود: پروژه سینمایی «ستاره سربی» به درخواست ارتش جمهوری اسلامی ایران و با محوریت فرماندهی ارتش در زنجان در حال تولید است.

وی اظهار داشت: همکاری مطلوبی میان دستگاه‌های مختلف استان از جمله استانداری و سایر نهادهای دولتی و نظامی شکل گرفته است تا این اثر به‌عنوان نمایه‌ای شایسته از ظرفیت‌ها و افتخارات استان زنجان تولید و عرضه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ اتحاد مقدس ملت ایران اظهار داشت: اتحاد و همبستگی مردم و حضور آنان در صحنه، همراه با حمایت از نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی، نقشه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران و نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.

حقیقی خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم، مایه قوت قلب نیروهای مدافع امنیت و تمامی مسئولان خدمتگزار کشور است و حفظ این انسجام ملی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌ها و توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

فیلم سینمایی «ستاره سربی» با محوریت نقش‌آفرینی شهید غلامحسین مخبری و ظرفیت‌های استان زنجان در دوران دفاع مقدس، روایتی از آزادسازی مهاباد و پادگان این شهر از دست گروهک‌های تجزیه‌طلب در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ را به تصویر می‌کشد و قرار است در جشنواره فیلم فجر ارائه شود.