به گزارش خبرنگار مهر، محمد وادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت استان در مسافت‌های ۲۰ و ۴۰ کیلومتر به میزبانی در شهرستان گناوه خبر داد و گفت: این رقابت‌ها با حضور بیش از ۴۰ شرکت‌کننده برگزار شد که در پایان، ۳۵ سوارکار موفق شدند مسیرهای تعیین‌شده را به اتمام برسانند.

وی با اشاره به مشارکت هیئت سوارکاری استان بوشهر و باشگاه سوارکاری تاجدینی گناوه در برگزاری این مسابقات اظهار کرد: سوارکارانی از شهرستان‌های کازرون، دشتستان، عسلویه، یاسوج، گناوه و بوشهر در این رقابت‌ها حضور داشتند.

رئیس هیئت سوارکاری استان بوشهر با بیان اینکه این رویداد نخستین مسابقه استقامت سوارکاری استان در سال ۱۴۰۵ بود، افزود: استقبال صورت‌گرفته از این رقابت‌ها، شروعی امیدوارکننده برای برنامه مسابقات پیش‌رو است و امیدواریم با فراهم شدن زمینه مناسب، رقابت‌های آینده با حضور گسترده‌تر سوارکاران و در فضایی پرشورتر برگزار شود.

وادی همچنین از همکاری باشگاه سوارکاری تاجدینی گناوه در میزبانی این رقابت‌ها قدردانی کرد.