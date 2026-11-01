شهردار کرج از استیضاح فاصله گرفت/ هفت عضو شورا به کیانی اخطار دادند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: جلسه رسمی شماره ۲۵۶ امروز شورای اسلامی شهر کرج در حالی با طرح سؤال حسین سعیدی سیرایی از مهرداد کیانی، شهردار کرج، همراه شد که پاسخ‌های شهردار نتوانست نظر این عضو شورا را جلب کند؛ با این حال، نتیجه رأی‌گیری اعضا به‌گونه‌ای رقم خورد که موضوع استیضاح شهردار در این مرحله به جریان نیفتاد.

پاسخگویی شهردار به پرسش‌های اعضای شورای اسلامی شهر، یکی از سازوکارهای نظارتی پارلمان شهری برای پیگیری عملکرد مدیریت شهری و مطالبه اجرای مصوبات است؛ سازوکاری که در جلسه اخیر شورای شهر کرج بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و به طرح سؤال رسمی از شهردار انجامید.

حسین سعیدی سیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج و خزانه‌دار شورا، پیش‌تر پرسش‌ها و مطالباتی را درباره عملکرد شهرداری مطرح کرده بود که موضوع آن‌ها در جلسه ۳۰۵ کمیسیون تلفیق شورا در روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نیز مورد بررسی قرار گرفت. مهرداد کیانی در جلسه رسمی شماره ۲۵۶ برای ارائه توضیحات و پاسخ به این پرسش‌ها در صحن علنی شورا حاضر شد.

سعیدی سیرایی: پاسخ‌های شهرداری به تذکرات قانع‌کننده نیست

سعیدی سیرایی در جلسه ۳۰۵ کمیسیون تلفیق با انتقاد از نحوه پاسخگویی شهرداری به تذکرات و مطالبات اعضای شورا، بر ضرورت توجه جدی به مصوبات شورای اسلامی شهر و پاسخگویی شفاف به نمایندگان مردم تأکید کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر کرج با اشاره به طرح سؤال خود از شهردار در جلسه‌ای حدود دو هفته قبل اظهار کرد: «بنده در آن جلسه به‌صراحت اعلام کردم که سؤال دارم و موضوعات مورد نظرم نیز مشخص بود. با این حال، امروز با پاسخ‌هایی مواجه می‌شوم که نشان می‌دهد توجه لازم به مصوبات شورا و موضوعات مطرح‌شده صورت نگرفته است.»

وی با تأکید بر جایگاه نمایندگی مردم در شورا افزود اعضای شورای اسلامی شهر با رأی مردم در این جایگاه قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود مطالبات و تذکرات آن‌ها با جدیت پیگیری شود.

سعیدی سیرایی بی‌توجهی به تذکرات اعضای شورا و ارائه پاسخ‌های غیرقانع‌کننده را بی‌اعتنایی به نمایندگانی دانست که مردم برای پیگیری مطالباتشان انتخاب کرده‌اند.

یک سال از برخی تذکرات گذشته است

یکی از محورهای اصلی انتقاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر کرج، نحوه پیگیری مصوبات و ابلاغیه‌های شورا از سوی شهرداری بود.

سعیدی سیرایی با اشاره به اینکه مصوبات شورا پس از تصویب به شهرداری ابلاغ می‌شود، تصریح کرد شهردار موظف است مصوبات شورای اسلامی شهر را مطالعه و مفاد آن‌ها را پیگیری کند و نمی‌توان پذیرفت مصوبات ابلاغ‌شده بدون بررسی و توجه کافی باقی بمانند.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از طرح برخی تذکرات خود و دیگر اعضای شورا گفت: «حدود یک سال است که برخی تذکرات از سوی اینجانب و دیگر اعضای شورا مطرح و با امضای جمعی از اعضا ارسال شده است، اما امروز همچنان با پاسخ‌هایی مواجه هستیم که نمی‌تواند ابهامات و مطالبات مطرح‌شده را برطرف کند.»

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر کرج در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اگر اقدامات مورد ادعای شهرداری انجام شده و مشکلات برطرف شده‌اند، گزارش روشن و مستند آن‌ها کجاست؟

شفافیت وظیفه شهرداری است، نه منت

سعیدی سیرایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد مدیریت شهری خاطرنشان کرد: «شفافیت در برابر شورا و مردم، امتیاز یا منتی از سوی شهرداری نیست؛ بلکه وظیفه و تکلیف مدیریت شهری است.»

وی با انتقاد از شیوه پاسخگویی به پرسش‌های مطرح‌شده، توضیحات ارائه‌شده از سوی شهردار و سایر مسئولان را برای رفع ابهامات موجود کافی ندانست و گفت: «اگر قرار باشد یک کارشناس با پنج تا ده سال سابقه فعالیت اداری نیز با چنین پاسخ‌هایی قانع نشود، چگونه می‌توان انتظار داشت که اعضای شورا از این توضیحات قانع شوند؟»

این عضو شورای شهر کرج در پایان سخنان خود با ابراز تأسف از روند پاسخگویی به تذکرات، بر ضرورت ارائه پاسخ‌های دقیق، مستند و مسئولانه تأکید کرد و یادآور شد اعضای شورا در برابر مردم مسئولیت دارند و نمی‌توان نسبت به تذکرات و موضوعاتی که با هدف حل مشکلات شهروندان مطرح می‌شوند، بی‌تفاوت بود.

شهردار در صحن علنی پاسخ داد؛ سعیدی قانع نشد

پس از طرح این مطالبات در کمیسیون تلفیق، مهرداد کیانی در جلسه رسمی شماره ۲۵۶ شورای اسلامی شهر کرج در صحن علنی حاضر شد تا به سؤال‌های حسین سعیدی سیرایی پاسخ دهد.

شهردار کرج توضیحات خود را درباره پرسش‌های مطرح‌شده ارائه کرد، اما سعیدی پس از شنیدن پاسخ‌ها اعلام کرد قانع نشده است. در ادامه، موضوع قانع‌کننده بودن پاسخ‌های شهردار به رأی اعضای شورای اسلامی شهر کرج گذاشته شد.

هفت عضو شورا به صدور اخطار رأی دادند

بر اساس نتیجه رأی‌گیری، هفت عضو شورا پاسخ‌های شهردار را قانع‌کننده ندانستند و به صدور اخطار رأی دادند؛ چهار عضو دیگر نیز به این تصمیم رأی ندادند.

به این ترتیب، با وجود اعلام نارضایتی سعیدی سیرایی از پاسخ‌های شهردار و رأی هفت عضو شورا به قانع‌کننده نبودن این پاسخ‌ها، موضوع استیضاح مهرداد کیانی در این مرحله به جریان نیفتاد.

لازم به ذکر است؛ از مجموع ۱۳ عضو شورای اسلامی شهر کرج، مریم قهرمانی صارم و علی ذبیحی در جلسه حضور نداشتند.