به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان، روز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از تعدادی از شعب بانکی این شهرستان و بررسی روند پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، از کندی روند رسیدگی و پرداخت وام‌های اشتغال و ودیعه مسکن انتقاد کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معرفی‌شده شد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های ارجاع‌شده به بانک‌ها اظهار کرد: در حوزه تسهیلات اشتغال و ودیعه مسکن، ۲۰۷ نفر از مددجویان کمیته امداد به شعب بانکی معرفی شده‌اند که تاکنون تنها ۴۱ پرونده از این تعداد به پرداخت تسهیلات منجر شده است.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه با گذشت بیش از نیمی از سال، این میزان عملکرد به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، افزود: بانک‌های عامل باید با جدیت، سرعت و اهتمام بیشتری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌شده اقدام کنند و اجازه ندهند روند پرداخت تسهیلات حمایتی با تأخیر و کندی ادامه پیدا کند.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی

درمنان با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال و ودیعه مسکن برای مددجویان، بر ضرورت همکاری مؤثر بانک‌ها در اجرای برنامه‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: پرونده‌های معرفی‌شده باید در چارچوب ضوابط و برنامه‌های تعیین‌شده بررسی شوند و بانک‌ها نسبت به تعهدات خود در قبال این افراد مسئولیت‌پذیر باشند.

وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال می‌تواند در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به توانمندسازی مددجویان مؤثر باشد، بر لزوم رفع موانع اداری و تسریع در روند پرداخت این تسهیلات تأکید کرد.

فرماندار خرم‌آباد همچنین یادآور شد که تأخیر در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و اشتغال، روند بهره‌مندی مددجویان از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را با مشکل مواجه می‌کند و از این رو، تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده باید در اولویت بانک‌های عامل قرار گیرد.

تأکید بر یک ماه فرصت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

فرماندار شهرستان خرم‌آباد با اشاره به بازدید میدانی انجام‌شده که با همراهی مسئولان شعب کمیته امداد امام خمینی(ره) استان صورت گرفت، اظهار کرد: در جریان این بازدید، دلایل و موانع تأخیر در پرداخت پرونده‌ها به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره با مسئولان شعب بانکی بررسی شد.

درمنان افزود: در پایان این بازدید، مسئولان شعب بانکی متعهد شدند ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده در زمینه پرداخت تسهیلات انجام دهند.

وی تأکید کرد: عملکرد بانک‌ها در این مهلت مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود شعب عامل با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، پرونده‌های معرفی‌شده را تعیین تکلیف کنند.

هشدار درباره معرفی شعب کم‌کار و پیگیری ترک فعل

درمنان با یادآوری تأکید استاندار لرستان مبنی بر اینکه «مردم خط قرمز مدیریت استان هستند»، تصریح کرد: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان است و همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید برای خدمت‌رسانی بی‌منت به شهروندان هماهنگ و مسئولانه عمل کنند.

وی افزود: بانک‌ها نیز موظف‌اند بر اساس اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، تعهدات خود را محقق کنند و در مسیر تسهیل امور مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: چنانچه تعهدات مقرر در مهلت یک‌ماهه محقق نشود، شعب بانکی کم‌کار به افکار عمومی معرفی خواهند شد و موضوع کوتاهی احتمالی آنها در انجام وظایف قانونی، تحت عنوان ترک فعل و مطابق قوانین و مقررات جاری به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی همه دستگاه‌ها در قبال مسئولیت‌های محوله گفت: مردم سرمایه اصلی و ستون استوار کشور هستند و همه مسئولان باید با کار جهادی و پیگیری مستمر، برای افزایش رضایت‌مندی عمومی و رفع مشکلات شهروندان تلاش کنند.