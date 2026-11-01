اجرای ۵ برنامه محوری برای ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه معتمدی، عصر یکشنبه در نشست تشریح برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت که با حضور مدیران آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار شد، سه هدف کلان این حوزه را توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تقویت هویت ایرانی و اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز مدیران و مجموعه‌های آموزشی بر برنامه‌های اولویت‌دار اظهار داشت: پنج برنامه محوری شامل «مدرسه تراز»، «مدرسه توانا»، «طرح جابر بن حیان»، «طرح حامی» و «توسعه شایستگی‌های دیجیتال و سواد رسانه‌ای» در دستور کار معاونت آموزش ابتدایی قرار دارد و اجرای هدفمند آنها باید از سوی مناطق و شهرستان‌ها پیگیری شود.

پنج برنامه پرچمدار برای تحول در آموزش ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان با تشریح محورهای این برنامه‌ها، مدرسه تراز را یکی از طرح‌های مهم برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دانست و گفت: این برنامه با هدف عملیاتی‌کردن مفاهیم و رویکردهای سند تحول بنیادین در مدارس، توانمندسازی مدیران و معلمان و همچنین شناسایی و گسترش تجربه‌های موفق آموزشی دنبال می‌شود.

معتمدی افزود: در چارچوب برنامه مدرسه تراز، ظرفیت‌های مدارس و شیوه‌های موفق آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد تا زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و آموزشی و تقویت نقش مدیران و معلمان در تحقق اهداف تحول بنیادین فراهم شود.

وی درباره برنامه مدرسه توانا نیز اظهار کرد: مبنای اجرای این طرح، نیازسنجی واقعی مدارس و شناسایی نیازهای حرفه‌ای مدیران و معلمان است تا برنامه‌های توانمندسازی متناسب با شرایط و نیازهای هر مدرسه طراحی و اجرا شود.

استقرار دبیرخانه کشوری طرح جابر بن حیان در لرستان

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به استقرار دبیرخانه کشوری طرح جابر بن حیان در استان، این مسئولیت را فرصتی برای تقویت فعالیت‌های پژوهشی و خلاقانه در دوره ابتدایی دانست.

وی گفت: طرح جابر بن حیان با هدف پرورش روحیه پرسشگری، پژوهشگری و خلاقیت دانش‌آموزان اجرا می‌شود و در رویکرد جدید، فعالیت‌های پژوهشی باید متناسب با محتوای کتاب‌های درسی و پایه تحصیلی دانش‌آموزان طراحی شود.

معتمدی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با فرایند پژوهش و حل مسئله از سال‌های نخست تحصیل اهمیت زیادی دارد و اجرای این طرح می‌تواند زمینه مشارکت فعال‌تر آنان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی را فراهم کند.

بر این اساس، متناسب‌سازی موضوعات و فعالیت‌های پژوهشی با محتوای آموزشی هر پایه، از محورهای مورد توجه در اجرای طرح جابر بن حیان خواهد بود تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در قالب فعالیت‌های پژوهشی و خلاقانه به کار بگیرند.

طرح حامی؛ گامی برای شناسایی و جبران ضعف‌های یادگیری

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان، طرح حامی را از دیگر برنامه‌های مهم این معاونت در مسیر تحقق عدالت آموزشی برشمرد و اظهار داشت: این طرح با حمایت هدفمند از دانش‌آموزان در سه درس فارسی، ریاضی و علوم، به شناسایی و جبران ضعف‌های یادگیری کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به تفاوت‌های یادگیری دانش‌آموزان افزود: اجرای این برنامه باید به شناسایی دقیق‌تر نیازهای آموزشی و فراهم‌کردن حمایت متناسب با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان منجر شود تا زمینه بهبود کیفیت یادگیری و کاهش فاصله‌های آموزشی فراهم شود.

توسعه شایستگی‌های دیجیتال و سواد رسانه‌ای در مدارس

معتمدی همچنین توسعه شایستگی‌های دیجیتال و سواد رسانه‌ای را یکی از پنج برنامه اولویت‌دار آموزش ابتدایی عنوان کرد و بر ضرورت توجه به این حوزه در برنامه‌ریزی آموزشی مدارس تأکید داشت.

این برنامه در کنار سایر طرح‌های پرچمدار، بخشی از رویکرد معاونت آموزش ابتدایی برای ارتقای کیفیت آموزش و متناسب‌سازی فعالیت‌های آموزشی با نیازهای روز دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

تأکید بر نظارت ماهانه و اجرای هدفمند برنامه‌ها

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌های پرچمدار از سوی مدیران شهرستان‌ها و مناطق تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های ماهانه از روند اجرا و میزان پیشرفت این برنامه‌ها شد.

وی همچنین بر توزیع متناسب طرح‌ها میان مدارس، پرهیز از تعدد تکالیف اجرایی و جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها تأکید کرد و نظارت مستمر بر کیفیت اجرای برنامه‌ها را ضروری دانست.

معتمدی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر برنامه‌های اولویت‌دار نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، توجه به شرایط و نیازهای مدارس و نظارت بر کیفیت فعالیت‌هاست تا این طرح‌ها به اهداف پیش‌بینی‌شده در زمینه توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و تقویت هویت ایرانی و اسلامی دست یابند.