به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با رجب صفروف، رئیس شورای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه گفت: امروز میزبان هیئتی از روسیه بودیم و بحث‌های خوبی با این هیئت انجام شد و زمینه‌های همکاری بین ایران و روسیه بسیار گسترده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان افزود: استان خوزستان با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین در بخش گردشگری دارد، در زمینه‌های مختلف می‌تواند همکاری بسیار خوبی با طرف روسی داشته باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به موضوع خواهرخواندگی تصریح کرد: موضوع خواهرخواندگی بین خوزستان و یکی از استان‌هایی که قرابت فرهنگی بیشتری با استان ما دارد، در این جلسه مطرح شد و همچنین موضوعات مربوط به ترانزیت کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به همکاری‌های فناورانه و انرژی بیان کرد: مباحث مربوط به استفاده از تکنولوژی‌های نو در خصوص ایجاد پنل‌های فتوولتائیک و نصب آن‌ها و همچنین همکاری در حوزه انرژی و صنایع تبدیلی از دیگر محورهایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به سوابق همکاری‌های پیشین اظهار کرد: پیش از این نیز هیئتی از خوزستان از سوی اتاق بازرگانی به روسیه سفر کرده بود و طرف روسی نیز که با خوزستان آشنایی دارد، سفری به استان داشته است و هم‌اکنون بستر لازم برای ایجاد یک همکاری سازنده و مؤثر فراهم است.

رجب صفروف، رئیس شورای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان گفت: خوزستان با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی گسترده، می‌تواند به عنوان دروازه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه ایفا کند.

وی با تأکید بر لزوم رفع موانع موجود در مسیر گسترش روابط تجاری دو کشور افزود: برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود، لازم است اطلاعات دقیق‌تری از توانمندی‌های دو طرف به فعالان اقتصادی ارائه و بسترهای لازم برای تسهیل مبادلات فراهم شود.