به گزارش خبرنگار مهر، مانور میدانی و عملیاتی پدافند غیرعامل با محوریت «تداوم کارکرد واحدهای خبازی استان لرستان» روز یکشنبه با هدف ارتقای سطح آمادگی، تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و حفظ پایداری خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری برگزار شد.

این مانور در راستای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط بحران و جنگ به اجرا درآمد؛ چراکه واحدهای خبازی از مراکز مهم تأمین نیازهای روزمره مردم به شمار می‌روند و تداوم فعالیت آنها در وضعیت‌های اضطراری اهمیت ویژه‌ای دارد.

ارزیابی آمادگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین نان

بر اساس اعلام متولیان، محور اصلی این رزمایش، بررسی میزان آمادگی و هماهنگی مجموعه‌های مسئول برای حفظ فعالیت نانوایی‌ها در شرایط غیرعادی و اطمینان از استمرار خدمات‌رسانی این واحدها بود.

در جریان اجرای این مانور، موضوع آمادگی دستگاه‌های مرتبط برای مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ کارکرد واحدهای خبازی مورد توجه قرار گرفت تا ظرفیت‌های موجود برای تأمین نیازهای اساسی مردم در وضعیت‌های بحرانی ارزیابی شود.

تداوم خدمات‌رسانی؛ اولویت پدافند غیرعامل در حوزه نان

هدف از برگزاری این رزمایش، افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و کاهش احتمال اختلال در خدمات‌رسانی نانوایی‌ها هنگام بروز بحران عنوان شده است.

حفظ آمادگی واحدهای خبازی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات پایداری خدمات عمومی در شرایط اضطراری محسوب می‌شود و اجرای مانورهای میدانی می‌تواند زمینه سنجش میزان آمادگی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای استمرار فعالیت این واحدها را فراهم کند.