  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

برگزاری مانور پدافند غیرعامل برای فعالیت نانوایی‌های لرستان در بحران

برگزاری مانور پدافند غیرعامل برای فعالیت نانوایی‌های لرستان در بحران

خرم‌آباد- مانور میدانی پدافند غیرعامل با محوریت تداوم فعالیت واحدهای خبازی لرستان، با هدف ارزیابی تضمین استمرار تأمین نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم در شرایط بحران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور میدانی و عملیاتی پدافند غیرعامل با محوریت «تداوم کارکرد واحدهای خبازی استان لرستان» روز یکشنبه با هدف ارتقای سطح آمادگی، تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و حفظ پایداری خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری برگزار شد.

این مانور در راستای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط بحران و جنگ به اجرا درآمد؛ چراکه واحدهای خبازی از مراکز مهم تأمین نیازهای روزمره مردم به شمار می‌روند و تداوم فعالیت آنها در وضعیت‌های اضطراری اهمیت ویژه‌ای دارد.

ارزیابی آمادگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین نان

بر اساس اعلام متولیان، محور اصلی این رزمایش، بررسی میزان آمادگی و هماهنگی مجموعه‌های مسئول برای حفظ فعالیت نانوایی‌ها در شرایط غیرعادی و اطمینان از استمرار خدمات‌رسانی این واحدها بود.

در جریان اجرای این مانور، موضوع آمادگی دستگاه‌های مرتبط برای مواجهه با شرایط اضطراری و حفظ کارکرد واحدهای خبازی مورد توجه قرار گرفت تا ظرفیت‌های موجود برای تأمین نیازهای اساسی مردم در وضعیت‌های بحرانی ارزیابی شود.

تداوم خدمات‌رسانی؛ اولویت پدافند غیرعامل در حوزه نان

هدف از برگزاری این رزمایش، افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان و کاهش احتمال اختلال در خدمات‌رسانی نانوایی‌ها هنگام بروز بحران عنوان شده است.

حفظ آمادگی واحدهای خبازی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات پایداری خدمات عمومی در شرایط اضطراری محسوب می‌شود و اجرای مانورهای میدانی می‌تواند زمینه سنجش میزان آمادگی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای استمرار فعالیت این واحدها را فراهم کند.

کد مطلب 6996786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها