بانک اطلاعاتی معادن کشور ایجاد شد؛ نظارت هوشمند در دستور

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای معادن استان سمنان که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح نظارت هوشمند بر معادن کشور اظهار کرد: موضوع نظارت هوشمند بر معادن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز کمیته هوشمندسازی تشکیل شده است تا تمامی موضوعات و مسائل مرتبط با این حوزه به‌صورت متمرکز پیگیری شود.

معاون امور معادن وزارت صمت با بیان اینکه هوشمندسازی در این معاونت از دو بُعد دنبال می‌شود، تصریح کرد: یکی از این ابعاد، هوشمندسازی در سطح کلان است که از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود و تحقق آن مستلزم ایجاد و تکمیل پایگاه‌های داده است.

جعفری با تأکید بر ضرورت ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه معادن گفت: در همین راستا، مدیریت داده‌های معدنی از سازمان زمین‌شناسی خارج شده و به‌صورت مستقیم زیر نظر وزارت صمت قرار گرفته است.

وی با اشاره به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های معدنی استان‌ها افزود: اطلاعات مربوط به معادن از استان‌های مختلف و همچنین دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت دریافت شده و بر اساس این داده‌ها، بانک اطلاعاتی معادن کشور ایجاد شده است.